"Дюна" получила 11 номинаций на премию БАФТА

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Фантастический боевик "Дюна" (Dune: Part One, 2021) франко-канадского режиссера Дени Вильнева стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании, присуждаемую Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА). Как было объявлено в четверг в Лондоне, лента претендует по победу в 11 категориях.

Среди прочего блокбастер о путешествии на одну из самых опасных планет во Вселенной - Арракис, представлен в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший кастинг", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж". "Бронзовую маску" картина также может получить за дизайн костюмов, макияж и прически, звук, визуальные эффекты, работу художника-постановщика.

На втором месте по числу номинаций идет фильм режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021). Лента, которая ранее была удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", претендует на восемь "бронзовых масок". Среди них такие престижные номинации, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль" (Бенедикт Камбербэтч), "Лучший адаптированный сценарий".

Шесть номинаций у ленты Кеннета Браны "Белфаст" (Belfast, 2021), по пять - у фильмов "Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Ангдресона, "Не время умирать" (No Time to Die, 2021) Кэри Дзёдзи Фукунаги и "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга.

Ни один российский фильм на премию на этот раз номинирован не был. Сама юбилейная 75-я церемония вручения "бронзовых масок" пройдет 13 марта в лондонском Альберт-холле.