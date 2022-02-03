Народный артист Николай Бурляев снимет фильм об Андрее Тарковском

ВЛАДИМИР, 3 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ Николай Бурляев приступил к съемкам фильма "Боже, чувствую приближение твое" о режиссере Андрее Тарковском, 90 лет со дня рождения которого исполняется в 2022 году. Картина будет посвящена значению религии в жизни советского кинематографиста, сообщил ТАСС Бурляев.

"Я начал фильм, уже снял первые кадры на родине Тарковского в Завражье Костромской области, где он был рожден, на этих потрясающих волжских берегах и его крестили в храме. Дальше он переехал через Волгу в Юрьевец Ивановской области. <…> Я этот фильм делаю на основе моего исследования о Тарковском и на основе его дневников - это сочетание даст ту исповедальную ноту, которой я хочу добиться", - сообщил Бурляев.

Местом съемки также станут Владимир и Суздаль, где Андрей Тарковский работал над фильмом "Андрей Рублев", в съемках которого принимал участие сам Бурляев.

Как пояснил народный артист, название фильма "Боже, чувствую приближение твое" - взято из молитвы, написанной Андреем Тарковским в своем дневнике. По словам Бурляева, картина будет посвящена "религиозной сути" режиссера. Фильм снимается студией "Золотой витязь" при поддержке Минкультуры РФ. Бурляев участвует в работе над ним в качестве сценариста и режиссера, его соавтором выступает лауреат Государственной премии Дмитрий Чернецов.

Работу над картиной планируется завершить до конца 2022 года. 4 апреля 2022 года исполнится 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных его фильмов - "Андрей Рублев", "Сталкер", "Иваново детство", "Жертвоприношение","Ностальгия".