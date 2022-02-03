Минкультуры выделит 130 млн рублей на реконструкцию сгоревшего в Карелии храма XVIII века

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предусмотрело в бюджете на 2022 год средства на реконструкцию Успенской церкви XVIII века в городе Кондопоге, которая была уничтожена пожаром летом 2018 года. Об этом ТАСС сообщила в четверг начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

"Министерство культуры РФ предусмотрело финансирование на этот год. <…> Проект включен в федеральную программу "Развитие культуры" - Министерство культуры получило в свое время поручение от администрации президента РФ обеспечить финансирование этих работ", - рассказала собеседница агентства.

По информации регионального управления, конкурс по выбору подрядчика будет объявлен в ближайшее время, ориентировочно его итоги подведут весной 2022 года. Итоговая стоимость реконструкции составила 129,9 млн рублей, что меньше озвученной до этого предположительной оценки: ранее сообщалось, что восстановление Успенской церкви обойдется примерно в 143 млн рублей. По словам Алиповой, это стандартный момент корректировки окончательной суммы после экспертизы сметы. Не исключено, что в процессе работ проект потребует выделения дополнительных средств.

"Продолжительность работ - 2,5 года. Могут выявиться дополнительные работы, поправки на стоимость материалов. Как правило, если исполнитель хороший, качество работ хорошее, то заказчики прорабатывают вопрос пересмотра цены, дополнительных соглашений, чтобы не расторгаться с подрядчиком, не ставить под угрозу реализацию проекта", - прокомментировала начальник регионального управления.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, ее высота составляла 42 метра. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года. Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска, который отдыхал в это время у бабушки на даче. По решению Кондопожского городского суда, юноша был направлен на принудительное лечение.

После пожара на месте сохранились некоторые исторические элементы, например, древний алтарь существовавшего еще до Успенской церкви храма. Это в том числе позволило сохранить статус объекта культурного наследия.