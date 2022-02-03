Махалля Ташкента включили в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила махалля Ташкента - исторические кварталы узбекской столицы - в предварительный список культурного наследия. Об этом сообщила в четверг дочь президента Узбекистана, заместитель председателя Фонда искусства и культуры Саида Мирзиёева.

"Махалля Ташкента включены в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и это историческое событие мирового масштаба", - цитирует ее агентство новостей Podrobno.uz.

Махалля представляет собой часть города размером с квартал с местным самоуправлением в мусульманских странах. Махалля в Ташкенте также являются частью традиционной жилой застройки страны и объектами сохранения культуры и традиций.

В список культурного наследия ЮНЕСКО уже включены четыре культурных объекта Узбекистана. В 1993 году туда был внесен исторический центр города Бухара, в 2000 году - исторический центр города Шахрисабз, в 1990 - крепость Ичан-Кала, в 2001 году - Самарканд как перекресток культур и в 2016 году - природный объект Западный Тянь-Шань.