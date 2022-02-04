Студия Горького снимает новогоднюю комедию "Дядя из Чикаго" с Прилучным и Сукачевым

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Киностудия имени Горького приступила к созданию новогодней комедии под рабочим названием "Дядя из Чикаго" с Гариком Сукачевым и Павлом Прилучным в главных ролях, выход картины в прокат намечен на зиму 2022-2023 года. Об этом сообщает пресс-служба студии в пятницу.

"Наш новый фильм будет добрым, трогательным, веселым и по-настоящему новогодним. Зрители вместе с героями отправятся в совершенно невероятные приключения накануне всеми любимого праздника. В новом ярком образе выступит Гарик Сукачев - того самого дяди из Чикаго. У нас звездный актерский состав и отличная команда. Уверена, что фильм займет достойное место среди российских новогодних кинохитов", - рассказала генеральный продюсер студии Лика Бланк, которую процитировали в пресс-службе.

Режиссером проекта выступил Александр Баршак, роли в фильме также сыграют Алина Алексеева, Оскар Кучера и другие артисты. По словам Баршака, создатели искали артистов, которые способны к импровизации. "По жанру это не только семейная и детская комедия в лучших традициях киностудии имени Горького, но и мелодрама, и приключения одновременно", - пояснил он.

По сюжету главная героиня - ландшафтный дизайнер Катя - 31 декабря развозит новогодние елки заказчикам, а сам праздник планирует провести в одиночестве. Но ее мама полна решимость познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этого, Катя соглашается встретить дядю своих соседей из Чикаго, и неожиданно оказывается в центре приключения. Картина снимается при поддержке Минкультуры РФ, ее прокат намечен на следующую зиму.