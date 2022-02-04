УралОпераБалет перенес премьеру оперы о Стиве Джобсе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета "УралОпераБалет" перенес премьеру постановки об основателе корпорации Apple Стиве Джобсе в связи с обострением эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра в пятницу.

"8 сентября 2022 года театр "УралОпераБалет" планировал открыть сезон премьерой оперы The (R)evolution of Steve Jobs Мейсона Бейтса. В связи с тем, что на сегодня в театре обострилась эпидемиологическая ситуация, по причине болезни артистов происходят замены спектаклей, зрители сдают билеты, а коллектив несет большие финансовые потери, руководство театра приняло решение перенести премьеру оперы", - сообщили в театре.

Как уточнили в пресс-службе, большая часть творческого коллектива, задействованная в постановке, находится на больничном. Это не дает возможности осуществлять полноценный репетиторский процесс. "По этим же причинам театр сдвигает на более поздний срок и премьеру концертного исполнения оперы "Петр Первый" Андрея Петрова, которая должна была состояться в мае 2022 года", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе театра "УралОпераБалет" сообщили, что поставят в сентябре оперу об основателе корпорации Apple Стиве Джобсе на музыку композитора Мейсона Бейтса. Режиссером-постановщиком оперы выступит израильский режиссер Томер Звулун, а художником по декорациям и художником по костюмам - Джейкоб А. Климер, дирижером-постановщиком - Константин Чудовский.