Грызлов отметил важность системной работы по сохранению российской культуры

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России", посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов подчеркнул важность системной работы для сохранения российской культуры в эпоху информационных войн и манипуляций.

"Вот сейчас мы живем в эпоху проходящих информационных войн, манипуляций, демагогий, популизма. И нам необходимо сохранять нашу культуру, нашу речь, особенно среди новых поколений россиян. Отсюда постоянное внимание партии, в том числе в нашей программе народной, к задачам культурного развития, образования, просвещения и информационной политики", - сказал Грызлов в ходе заседания программной комиссии партии в пятницу.

По его словам, сейчас важно, чтобы "в общенациональной дискуссии о проблемах и целях общественного развития, будущем человека и мировой цивилизации принимали участие не только политики и специалисты, но и широкие круги наших граждан, в первую очередь молодежь".

"Сегодня важно организовать именно системную работу ученых, экспертов, общественных деятелей и деятелей культуры по сохранению нашего мировоззренческого базиса. На эту тему убедительно высказался президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на заседании Валдайского клуба. Это была идея умеренного консерватизма. Вот в ту работу, о которой я говорю, необходимо вовлечь заинтересованные институты и силы", - отметил глава высшего совета единороссов.