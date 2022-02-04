В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 100-летию Театра Вахтангова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представил в пятницу в Свердловском областном краеведческом музее им. О. Е. Клера в Екатеринбурге экспозицию, посвященную 100-летию театра. Гости выставки увидели афиши, реквизит и костюмы со знаковых постановок театра, в частности костюм Юрия Яковлева в спектакле "Без вины виноватые", Василия Ланового в "Фредерик, или Бульвар преступлений" и многих других, передает корреспондент ТАСС.

"Это впервые за нашу гастрольную практику, что помимо спектаклей и творческих встреч, круглых столов с коллегами мы [представляем выставку] - впервые в Екатеринбурге решили сделать эксперимент. И открываем не просто какой-то выставочный стенд, а, как мне кажется, полноценную экспозицию. И я думаю, что этот положительный опыт, который произошел у нас в Екатеринбурге, мы обязательно возьмем на вооружение и дальше на наших больших гастролях - будем делать [выставки] и по России. Действительно, за вековую историю театра Вахтангова нам есть что показать", - сказал на открытии директор театра Кирилл Крок.

Крок совместно с актерами театра лично провели экскурсию по экспозиции для первых посетителей.

"Искусство театра очень хрупкое и эфемерное. Что остается потом, после спектаклей? Какие-то желтые афиши, пожелтевшие фотографии артистов, участвующих в этих спектаклях. И только если мы будем продолжать эту память, она тогда будет сохраняться в поколениях", - подчеркнул ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер, народный артист РФ Евгений Князев.

Как сообщал ТАСС замгендиректора музея по подготовке и реализации музейных проектов и услуг Владимир Быкодоров, выставка будет доступна широкой публике с 5 февраля. Увидеть экспозицию можно будет вплоть до 8 марта.

О гастролях театра в Екатеринбурге

Артисты Театра Вахтангова представили в Свердловском академическом театре драмы в Екатеринбурге масштабный пятичасовой спектакль "Война и мир", поставленный к 100-летию театра. Это первые гастроли постановки после премьеры в Москве, которая состоялась 8 ноября. Гастроли проходят при поддержке властей Свердловской области. Спектакль идет в Екатеринбурге четыре дня - с 1 по 4 февраля. Зрители увидели игру народных артистов Людмилы Максаковой, Ирины Купченко, Юлии Рутберг, Евгения Князева, Андрея Ильина, Сергея Маковецкого и многих других.

"Вы знаете, вот такого хорошего зрителя пока что у нас, по-моему, не было, как в Екатеринбурге. Такого эмоционального, внимательного зрителя, так чувствующего тонко и то, что нужно", - поделилась Ирина Купченко.