Умер сценарист фильма "Будьте моим мужем" Эдуард Акопов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Советский и российский драматург Эдуард Акопов, который написал сценарии к фильмам "Будьте моим мужем" (1981) и "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в Гильдии драматургов Союза кинематографистов РФ.

"Эдуарда Акопова не стало", - сказали в гильдии. Как уточнили в Союзе кинематографистов, сценарист умер 31 января в Лос-Анджелесе, где жил в последние годы. Причиной смерти стал инфаркт как осложнение после коронавируса.

Биография Акопова

Эдуард Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. В 1967 году окончил в родном городе Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). После этого работал инженером на местных заводах, также начал публиковать свои рассказы. В 1972 году Эдуард Акопов завершил обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров (Москва), где занимался в мастерской кинодраматурга Будимира Метальникова.

Дебютировал в качестве сценариста короткометражной ленты "Первый снег" по рассказу Владимира Солоухина "Проводы" (1974, режиссер Рубен Мурадян).

В дальнейшем Эдуард Акопов написал сценарии к более чем 15 фильмам. В их числе: "Солдат и слон" (1977, Дмитрий Кесаянц), "Звездное лето" (1978, Левон Григорян), "Будьте моим мужем" (1981, Алла Сурикова), "Воскресный папа" (1985, Наум Бирман), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987, Алла Сурикова), "Парк советского периода" (2006, Юлий Гусман, он же - соавтор сценария). Последним фильмом, снятым по его сценарию, стала комедия Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинок" (2009).

Эдуард Акопов был автором пьес "Почти рождественский рассказ" (инсценирована в Московском драматическом театре им. Рубена Симонова, Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова, Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького), "Пес" и другие.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.