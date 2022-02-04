В историческом центре Тулы откроют филиалы трех федеральных музеев

ТАСС, 4 февраля. Филиалы трех федеральных музеев появятся в историческом центре Тулы. Соответствующее соглашение подписали в пятницу министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение об открытии еще трех федеральных музеев в историческом центре Тулы: Театрального музея имени А. А. Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева", - говорится в сообщении.

Филиалы федеральных музеев разместятся в Музейном квартале, созданном в исторической части Тулы к 500-летию Тульского кремля. Как отметил губернатор региона, новые музеи станут частью культурно-туристического кластера - с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Кроме того, представительства музеев войдут в федеральные культурно-туристические проекты "Пушкинская карта", "Императорский маршрут", "Петровский маршрут", брендовый маршрут "Русские усадьбы".

"Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Данное направление очень востребовано, люди приезжают в регион и могут посещают музеи всей семьей. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений", - цитирует пресс-служба министра культуры РФ.

Перед открытием филиалов предстоит адаптировать новые пространства к региональной специфике, сделать выставочные и просветительские проекты на научно-практическую, театральную и художественную тематики востребованными у туристов и жителей. Например, филиал Политехнического музея, который планируется открыть в 2023 году, будет представлять также открытую площадку для научных, творческих и образовательных проектов. Театральный музей имени А. А. Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма и театральных деятелей, тульский филиал Музея древнерусской культуры и искусства представит произведения древнерусского искусства эпохи Андрея Рублева - периода после Куликовской битвы.

"Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов", - добавили в пресс-службе.