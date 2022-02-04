Театры Петербурга в период новых ковидных ограничений покажут детские спектакли онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Петербургские театры покажут свои лучшие детские спектакли в онлайн-формате, пока в городе из-за ухудшения эпидобстановки введен временный запрет на посещение несовершеннолетними объектов культуры. Свои планы они представили на пресс-конференции ТАСС в пятницу.

"Зрителям очень понравился наш опыт в 2020-м и 2021 году, когда мы <…> показывали наши спектакли [онлайн]. Мы были удивлены количеством просмотров - оно было огромным, - рассказала на пресс-конференции директор Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева Светлана Лаврецова. - Сейчас мы отобрали очень разные спектакли, которые не просто востребованы зрителем, а которые поездили по миру".

Так, 5 февраля в полдень на сайте театра состоится онлайн-показ популярного спектакля "Петсон и Финдус" по рассказам Свена Нурдквиста. 6 февраля зрители смогут посмотреть постановку "Начало. Рисунок первый", рассказывающую об истории создания мира и человека.

К онлайн-формату детских спектаклей на время вернется и Театр комедии им. Н. П. Акимова. "На прошлых выходных мы начали трансляции наших спектаклей. Мы продолжим эту историю до момента, пока у нас будет этот режим [ограничений]. Также до этого момента каждый вечер в 21 час наши артисты читают сказки на ночь детям, их можно послушать на нашем сайте", - отметил директор театра Алексей Фрадин.

Вечером в пятницу, 4 февраля, на сайте театра будет открыт доступ к видео-читке сказки Андерсена "Огниво". На выходных зрители смогут увидеть музыкально-драматический спектакль "Золушка", в котором старинный сюжет открывается заново при помощи новейших театральных технологий, а также постановку "История Цветочного острова", созданную на основе сказки русского писателя-фантаста Александра Шарова.

Путешествия в закулисье, подкасты и читки

Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е. С. Деммени, по словам его главного режиссера Эдуарда Гайдая, столкнулся с "полным локдауном в смысле зрителей", так как в его репертуаре нет спектаклей для взрослых. "Мы как раз воспользовались этой ситуацией, чтобы делать новые спектакли, репетировать", - сказал он.

На сайте театра в период предыдущих антикоронавирусных ограничений был создан специальный раздел #театрвдом, где размещены уже записанные спектакли и ролики. "В основном мы стараемся в онлайн пускать больше познавательные видео - экскурсии, рассказы, путешествия в закулисье, как актеры работают с марионеткой", - отметил Гайдай. Сейчас, по его словам, коллектив театра готовит к выпуску небольшой кукольный сериал с веселыми персонажами, он будет в какой-то степени похож на передачу "Спокойной ночи, малыши!".

Негосударственный театр "Кот Вильям" покажет зрителям записи новых спектаклей. "Это наша премьера этого года - спектакль "Портняжка", который поставили Алексей Шульгач и Диана Разживайкина (эта же команда поставила спектакль "Крот, который мечтал увидеть солнце", ставший лауреатом премии "Золотая маска"- прим. ТАСС)", - рассказала художественный руководитель театра Татьяна Шеремет. Кроме того, на сайте театра можно будет посмотреть необычный спектакль "Все склеится" режиссера Петра Чижова, в котором все куклы и декорации сделаны из вторсырья.

Худрук также напомнила о YouTube-канале "Читаем детям", который театр создал несколько лет назад. В свободном доступе там размещены несколько сотен сказок для семейного просмотра, где в качестве рассказчиков выступают в том числе известные деятели искусств: Татьяна Буланова, Борис Смолкин, Семен Альтов и многие другие.

Театр-концерт "Вампука", как рассказала его руководитель Евгения Глюкк, уже на протяжении двух лет выкладывает на своем сайте небольшие сказки, снятые в формате телевизионного спектакля. "Недавно мы сделали документальный фильм с участием кукол в виде корреспондентов - "Санки Петербург" - о зимних играх и забавах Петербурга", - отметила она. Кроме того, на сайте размещаются подкасты с музыкальными аудиосказками.

О действующих ограничениях для несовершеннолетних

В Санкт-Петербурге в связи с ростом числа заражений COVID-19 среди детей с 28 января по 13 февраля введены дополнительные ограничения. В частности, несовершеннолетним нельзя посещать зоопарки, цирки, музеи, театры, кинотеатры и другие культурные и спортивные организации (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), а также присутствовать на досуговых, конгрессно-выставочных и торжественных мероприятиях. Дополнительно введен временный запрет на допуск детей в непродовольственные магазины и заведения общепита.