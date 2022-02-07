Бедные, бездомные и чудаковатые. О ком и о чем писал Чарльз Диккенс

Чарльз Диккенс — один из тех писателей, кто застал свою славу и признание. Он был самым популярным писателем Англии при жизни. Безумный успех принесли ему книги "Посмертные записки Пиквикского клуба", "Приключения Оливера Твиста", которые вызвали сильнейший общественный резонанс, "Домби и сын", считающийся одним из лучших романов писателя. Диккенс родился 7 февраля 210 лет назад

Он был вторым ребенком в многодетной семье чиновника королевского флота. На его долю пришлось тяжелое детство, полное бедности и лишений, отец его оказался в долговой тюрьме, поэтому мальчику пришлось рано начать работать. И хоть вскоре Диккенсы благодаря наследству смогли освободиться от долгов, мать Чарльза настояла на том, чтобы тот продолжил трудиться и учиться параллельно. После окончания академии будущий писатель осваивает на курсах стенографию и начинает работать свободным репортером. Именно на журналистском поприще Диккенс впервые реализовал себя и состоялся в творческой и писательской деятельности. В редакции газеты The Morning Chronicle с интересом изучали его заметки. Талант помог ему пробиться по карьерной лестнице и найти свое призвание. В это же время Диккенс встречает свою первую любовь Марию Биднелл (она станет прообразом для Доры из "Дэвида Копперфилда"). Их отношения не сложились (против была семья девушки), но через много лет, встретив ее снова, Диккенс испытал глубокое разочарование — так у него родилась задумка "Крошки Доррит", где главная героиня стала блеклой и увядающей невестой. Но не переживайте, у Диккенса была большая любовь — Кэтрин Хогарт, которая была верной и преданной женой. У четы родилось десять детей, и прожили они вместе 21 год. Хотя быт и семейная жизнь к тому времени стали тяготить писателя, и он завел интрижку с молодой актрисой Эллен Тернан, которая стала для него настоящей музой. Рассказываем о самых ярких произведениях автора. "Посмертные записки Пиквикского клуба" Один из своих главных романов Диккенс опубликовал в 1837 году. Изначально это должен был быть просто сборник небольших развлекательных очерков, которые автор писал для рисунков художника-карикатуриста Роберта Сеймура. Но затем Диккенс решил вместо нескольких новелл и зарисовок написать большой роман о путешествиях, человеческой природе, об Англии и ее многообразии. Именно путешествия и есть то самое связующее звено в этой истории. Пиквикский клуб — это организация, созданная мистером Пиквиком, цель которой — наблюдение за внешним миром, за событиями, людьми. Они отправляются в разные места, а потом записывают свои истории, чтобы рассказать их дома. Но не всем это, конечно, нравится, из-за чего в родном городе пиквикистов даже принимают за шпионов и хотят поколотить. На самом деле все четверо членов клуба излучают только доброжелательность, искреннюю любознательность. Именно такие черты характера, их благородство и чистота помыслов иногда ставят их в очень комичные ситуации, когда герои сталкиваются с реальным и порой жестоким миром.

Описание Иллюстрация Роберта Сеймура к первому изданию романа "Посмертные записки Пиквикского клуба", 1837 год © Robert Seymour/Public Domain/Wikimedia Commons

Участники Пиквикского клуба будто живут в своей собственной изолированной вселенной, где царит мир, добро, высокие этические и моральные стандарты, и все это, как считают пиквикисты, невозможно без атмосферы веселья и наслаждения жизнью. Каждого героя Диккенс наделяет своей уникальной чертой: один, например, хвастлив, другой — любовный воздыхатель. Так они становятся похожи на шаржи, а истории с их участием приобретают особую комичность. Их чудаковатость и странность наполняет сюжет атмосферой юности и радости, где если и происходит что-то плохое, то все это можно обернуть в простую шутку. В своих произведениях Диккенс все преувеличивает (и это тоже связано с желанием привнести побольше юмора и легкости в произведение). Пиквик, например, поначалу абсолютный болван, но в финале становится образцом благодетели. Сэм Уэллер же, наоборот, настоящий герой: он скромный, честный, излишне наивный, из-за чего легко становится жертвой своих врагов. Он верный слуга своего господина, это такие парные герои, как Дон Жуан и Сганарель, король Лир и шут или Дон Кихот и Санчо Панса. Уэллер тоже становится источником всяческих афоризмов и выражений, которые так и хочется разобрать на цитаты для удобных случаев. В общем, из-за всего этого роман оказался уморительным и очень веселым чтивом (причем комичных сцен хватает уже в первой главе, вот почему популярность "Клуба" пришла сразу же после первой публикации). Кроме того, всех, конечно, радовал и черный юмор, в основном в афоризмах Уэллера, типа "Дело сделано, и его не исправить, и это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следует". Диккенс оставляет место и философии, ведь главное занятие клуба — наблюдение за людьми. Через такие наблюдения писатель высмеивает современное общество, алчность и властолюбие чиновников, судей, взяточничество и прочие пороки. "Приключения Оливера Твиста" Этот роман стал еще одним важным отражением социальной несправедливости, с которой столкнулся Диккенс и против которой выступал. Незадолго до того, как писатель взялся за это произведение, в Англии был принят так называемый "закон о бедных" и открыты работные дома. Диккенс иронично писал: "Всем нищим было предоставлено на выбор две возможности (ибо, понятное дело, никто никого насиловать не хотел!): или медленно умирать с голоду в работном доме, или умереть быстрой смертью вне его стен". В таком работном доме и начинается история Оливера Твиста, чья мать скончалась, и мальчик оказывается в приюте. Сироты голодают, и Оливер решается попросить добавки, за что его наказывают и отправляют к гробовщику. Мальчик не знает ни любви, ни ласки, ни добра, он постоянно подвергается издевательствам, побоям, голоду. Однажды ему удается сбежать из этого ада в Лондон, где он попадает в шайку воров. После одного неудачного ограбления Оливер знакомится с добрым господином Браунлоу, который приютил мальчишку. Но история не заканчивается хеппи-эндом, по крайней мере не в этот момент: дальше сюжет примет лихой оборот, ведь у Твиста обнаружатся неожиданные родственники, а вся эта банда — не что иное, как попытка лишить Оливера наследства.

Описание Титульный лист первого издания романа "Приключения Оливера Твиста" с иллюстрацией Джорджа Крукшенка, 1838 год © Richard Bentley/Heritage Auction Galleries/Public Domain/Wikimedia Commons

"Приключения Оливера Твиста" в творчестве Диккенса занимают особое место. Это первая весточка социальных, серьезных романов писателя, где он отражает современный ему мир и социальное неравенство. Все это, в том числе и условия жизни в работных домах или сиротских приютах, было хорошо известно Диккенсу: он работал репортером и по долгу службы где только не оказывался и чего только не насмотрелся. Вопрос бедности в тот момент, когда абсолютное большинство было нищими, приобретал общенациональный масштаб, и, казалось, никто ничего не мог с этим поделать (ну или не хотел). В Англии в то время были очень популярны уголовные романы. Вот почему в "Оливере Твисте" так красочно, со всеми деталями описывается эта сторона жизни. Диккенс нарочито сгущает краски, описывая грязь, притоны, уголовников, как беглые каторжники эксплуатируют детей, из-за чего те становятся такими же преступниками, как они. Но в процессе работы Диккенс быстро понял, что такой жанр — не совсем то, что ему нужно. Его больше интересовала социальная сторона жизни и насущные проблемы людей. Вот почему в первых главах он уделяет столько внимания описанию порядков в работном доме: пусть жестокость не шокирует вас — как уже было сказано, все на этих страницах достоверно. И во всем этом аду Диккенс не забывает использовать и иронию, и юмор, а еще пишет удивительно сентиментальный и мелодраматический образ Оливера, к которому читатель однозначно проникается сочувствием.