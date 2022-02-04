Народный артист Бурляев передал раритеты для экспозиции о Тарковском в Суздале

ВЛАДИМИР, 4 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Николай Бурляев передал в фонды Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника экспонаты, связанные с режиссером Андреем Тарковским, 90 лет со дня рождения которого исполняется в 2022 году. В августе 2021 года в музее была возобновлена экспозиция, посвященная Андрею Тарковскому, снявшему в Суздале фильм "Андрей Рублев", его дружбе с Тонино Гуэррой и судьбам итальянских военнопленных.

Передача раритетов прошла в ходе творческой встречи Николая Бурляева на площадке Владимирского академического театра драмы.

"В этом году 4 апреля исполнилось бы 90 лет со дня рождения Андрея Тарковского. И именно Владимир и Суздаль были выбраны им как те места, где он создал фильм "Андрей Рублев". Поэтому я привез сюда для музея ряд раритетов - это фотографии из фильмов Тарковского с моими автографами", - сообщил ТАСС Бурляев.

Кроме того, он передал в фонд музея-заповедника шкатулку, расписанную народным художником СССР Александром Шиловым. Ранее Николай Бурляев передал музею значительную часть предметов, связанных со съемками фильма "Андрей Рублев", которые вошли в обновленную экспозицию на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. Сейчас он снимает фильм, приуроченный к 90-летию со дня рождения выдающегося режиссера.

Экспозиция "Сплетение судеб" была открыта в Суздале в 2003 году. В ее основу легли документы и фотографии об итальянских военнопленных концентрационного лагеря, который в военные годы располагался на территории Спасо-Евфимиева монастыря. Еще одной темой экспозиции стали киноработы и дружба режиссера Андрея Тарковского, снимавшего в древнем городе "Андрея Рублева", и итальянского художника, поэта и кинематографиста Тонино Гуэрры, который в войну был узником другого лагеря. Обновленная выставка начала работу 27 августа 2021 года.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.