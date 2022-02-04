В шорт-лист премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения вошли три фильма и 28 сериалов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила номинантов X Национальной кинематографической премии АПКиТ, в шорт-лист по итогам первого тура голосования жюри вошли 28 сериалов и три полнометражных фильма из 147 участников конкурсной программы, сообщает в пятницу пресс-служба ассоциации.

"Лидером шорт-листа стал "Вертинский". Проект и его создатели претендуют на профессиональный Приз Ассоциации продюсеров сразу в 13 номинациях", - говорится в сообщении. При этом комедийный сериал "Вампиры средней полосы" представлен в десяти категориях, он составит конкуренцию "Вертинскому" в восьми номинациях. Пять раз номинирована драма "Happy End", отметили в ассоциации.

Лучший полнометражный художественный фильм жюри выберет из картин "Батя", "Купе номер шесть" и "Последний богатырь. Корень зла".

В номинацию "Лучший сериал (5-24 серии)" включен, помимо "Happy End" и "Вертинского", основанный на реальных событиях сериал "Хрустальный" (ПК "Среда", МТС Медиа) о следователе, который специализируется на расследовании дел серийных убийц. В категории более 24 эпизодов представлены второй сезон сериала "Анна-Детективъ", "Крепкие орешки" и "След. Новые серии". Из комедийных в шорт-лист попали вторые сезоны сериалов "Полярный" и "Беспринципные", а также "Вампиры средней полосы".

На звание "Лучший анимационный сериал" претендуют третий сезон "Сказочного патруля", "Три кота" и "Царевны". Лучшим мини-сериалом могут признать мистический детектив "Отель Феникс", психологический триллер "Пропавшая" или военную драму "Топор.1943".

Актеры

В номинации "Лучшая актриса" - Елена Тронина ("Happy End"), Татьяна Догилева ("Вампиры средней полосы"), Елена Лядова ("Вне себя") и Юлия Пересильд ("Угрюм-река"). За звание лучшего актера будут бороться Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"), Алексей Филимонов ("Вертинский") и Алексей Гуськов ("Седьмая симфония").

Номинантами в категории "Лучший актер второго плана в сериале" объявлены Александр Горчилин ("Happy End"), Максим Лагашкин ("Везет"), Александр Робак ("Инсомния") и Алексей Агранович ("Пингвины моей мамы"). За награду как "Лучшая актриса второго плана в сериале" будут конкурировать Виктория Исакова ("Вертинский"), Юлия Ауг ("Контейнер") и Александра Урсуляк ("Пингвины моей мамы").

На премию претендуют 17 проектов, которые эксклюзивно вышли на видеосервисах и 11 телепремьер. Из последних два проекта выходили на Пятом канале, по два показали "ТВ Центр" и СТС Kids, по одному проекту - Первый канал, НТВ, ТНТ, "Россия", "Карусель".

О премии

Премия АПКиТ вручается в 21 номинации. Профессиональным призом отмечаются сериалы, фильмы и достижения представителей индустрии в их создании. Выбор лауреатов основан на коллегиальном мнении ведущих продюсеров России, которые возглавляют лидирующие в индустрии кинокомпании.