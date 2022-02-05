Бекмамбетов анонсировал международный фестиваль кино, снятого в формате скринлайф

КАЗАНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов анонсировал проведение международного фестиваля кино, снятого по формату скринлайф, который пройдет летом в Альметьевске в Татарстане. Об этом он сообщил ТАСС в рамках презентации своей книги "Скринлайф: в поисках нового языка кино".

"Мы думали, фестиваль будет в Силиконовой долине или где-то еще, но так получилось, что первыми, кто откликнулись на наше предложение оказались нефтяные компании, которые находятся в Альметьевске, и это будет очень круто. Фестиваль будет проходить одновременно во всех городах - будет большой онлайн-фестиваль и будет часть офлайн, она будет в Альметьевске", - сказал Бекмамбетов.

Он рассказал, что на фестиваль приедут те, кто делают фильмы в формате скринлайф со всего мира. "Мы попробует провести круглый стол и поговорить. <…> Это будет, примерно, летом, может июль", - уточнил кинорежиссер.

Screenlife, или скринлайф, это формат киноповествования, где все события фильма происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона. Ключевым популяризатором формата в России и в мире является режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

На презентации Тимур Бекмамбетов рассказал, как создавать кино на экране своего компьютера и телефона - от идеи и сценария до съемок и монтажа.