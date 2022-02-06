Дуэт Мамуда и Бланко победил на фестивале в Сан-Ремо

РИМ, 6 февраля. /ТАСС/. Дуэт Мамуда и Бланко был признан лучшим на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Итоги фестиваля, проходившего в театре "Аристон" и демонстрировавшегося в эфире первого канала государственного канала RAI, были подведены в ночь на воскресенье.

Как указывает в воскресенье газета la Repubblica, после победы в Сан-Ремо они получают возможность представить страну на "Евровидение-2022", которое пройдет в Италии после победы в конкурсе в прошлом году итальянской группы Maneskin.

Мамуд (Алессандро Махмуд) уже становился победителем в Сан-Ремо в 2019 году. Сейчас он - успешный исполнитель, сам сочиняющий песни. Подсчет оценок осуществлялся на основе комбинированных результатов голосования публики, журналистского жюри и телевизионной аудитории. Второе место заняла певица Элиза, третье - ветеран итальянской эстрады Джанни Моранди.

Всего в конкурсе приняли участие 25 исполнителей.

Фестиваль демонстрировался на протяжении пяти вечеров и вновь подтвердил статус самой рейтинговой программы итальянского телевидения.