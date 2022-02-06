Фильм "Капитан Волконогов бежал" получил главный приз премии кинокритики "Белый слон"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков "Белый слон" стала драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, приз за лучшую режиссерскую работу вручили Кире Коваленко, снявшей картину "Разжимая кулаки", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения независимой премией "Белый слон" состоялась в воскресенье, лауреатов и некоторых экспертов пригласили принять участие в мероприятии очно, остальным предложили присоединиться к мероприятию онлайн.

Фильм "Капитан Волконогов бежал", который в 2021 году представлял Россию на международном Венецианском кинофестивале, а также участвовал в российском фестивале "Кинотавр", удостоился главного приза премии "Белый слон". "Я благодарна критикам за эту награду", - сказала Меркулова.

Драма рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению тот найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть.

Лауреаты главной награды, а также многие другие из присутствующих поздравили с днем рождения режиссера Андрея Звягинцева, которому в воскресенье исполнилось 58 лет, и обратились к нему с пожеланиями здоровья. Осенью 2021 года стало известно, что он перенес ковид в тяжелой форме. Некоторые СМИ сообщали о том, что кинематографист лечился в Германии от последствий инфекции.

Эксперты также отметили актера Юру Борисова, который воплотил на экране образ Волконогова, в категории "Лучшая главная мужская роль". Он поблагодарил режиссеров проекта за возможность поэкспериментировать на площадке. "Хотелось бы, чтобы свобода творчества оставалась, чтобы художник мог говорить то, что хочет", - сказал актер. Актриса Наталья Кудряшова, также сыгравшая в фильме, получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

Награда за режиссуру и сценарий

Лучшим режиссером 2021 года стала Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова, которая сняла драму "Разжимая кулаки". Действие фильма разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. В прошлом году проект удостоился главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля, а также выдвигался на "Оскар" от России.

Критики также отметили призом сценарий картины. Он создавался Кирой Коваленко и Антоном Ярушем при участии Любови Мульменко. Актриса Милана Агузарова, которая сыграла в фильме, получила награду за лучшую главную женскую роль. "Это неожиданно, это очень важно. Я благодарна, что "Белого слона" также получила наша актриса, Милана Агузарова, спасибо, что поддерживаете наш фильм, наших сценаристов", - сказала режиссер Кира Коваленко.

Специальный приз за вклад в профессию на церемонии получила основатель журнала и издательства "Сеанс", киновед и режиссер Любовь Аркус, автор документальных фильмов "Антон тут рядом" (2012) и "Кто тебя победил никто" об актрисе Алле Демидовой. "Невероятная честь получить такую награду от коллег", - отметила Аркус.

Почетной награды имени Мирона Черненко удостоится писательница, кинокритик и правозащитница Алла Гербер, которой в этом году исполнилось 90 лет. "Скажу честно, я получала награды за свою разную жизнь, но когда мне сказали, что будет "Белый слон", я разрыдалась. Когда я пришла в кино, наступил лучший период, праздник моей жизни", - поделилась она, отметив работу современных отечественных кинематографистов.

Лучший дебют и другие награды

Мелодраму "Дунай" Любови Мульменко эксперты сочли лучшим полнометражным игровым дебютом прошлого года. Картина рассказывает о русской девушке Наде, которая едет в отпуск в Белград. Она всегда следует плану, а белградцы предпочитают получать от жизни удовольствие. Героиня влюбляется в местного парня и решает бросить ради него надоевшую работу и Москву. "Мне очень приятно. Это моя первая премия за мое первое кино. Я надолго запомню этот момент", - поделилась Мульменко, которая присоединилась к церемонии по Zoom.

Лучшей документальной картиной стал "Расторгуев" Евгении Останиной, лучшим анимационным проектом - "Жизнь-паскуда" Варвары Яковлевой. Награды в категории "Лучший короткометражный фильм" удостоилась лента "Почти весна" Насти Коркия. "Это очень ценный приз, ценное достижение. Мне хочется еще раз поблагодарить всю нашу съемочную группу, которая так самоотверженно занималась съемками нашей картины", - поблагодарила Коркия за приз.

Главную награду в сериальной номинации получила трагикомедия "Пингвины моей мамы" Наталии Мещаниновой, которая вышла в онлайн-кинотеатре KION. Премию молодых кинокритиков "Голос" получила картина "Обходные пути" Екатерины Селенкиной.

Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Павел Деревянко, который сыграл в драме "Подельники" Евгения Григорьева. Лучшим звуковым решением критики посчитали работу Бориса Войта в картине "Петровы в гриппе" режиссера Кирилла Серебренникова. Награды за лучшую музыку удостоился композитор Алексей Ретинский, принявший участие в создании картины "Медея" режиссера Александра Зельдовича. Эксперты также отметили оператора этого фильма Александра Ильховского. Художник Алексей Максимов получил награду за работу над фильмом "Последняя "Милая Болгария".

О премии

Национальная премия кинокритики и кинопрессы вручается с 1998 года. Ее основателем стал тогдашний президент Гильдии киноведов кинокритиков Мирон Черненко. Она присуждается за достижения в области российского кино и профессиональный вклад в его развитие. Ранее награда называлась "Золотой овен", но по решению правления гильдии в 2005 году она получила название "Белый слон".

В 2021 году гильдия киноведов и кинокритиков сняла с себя обязанности по организации премии, ответственность за ее проведение взяли члены экспертного совета. Короткий список номинантов определяется по результатам голосования журналистов, пишущих о кино.