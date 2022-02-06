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Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин

Создателю Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов было 72 года
Владимир Дерябкин Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС
Описание
Владимир Дерябкин
© Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. Об этом в воскресение написала на своей странице в "ВКонтакте" его подруга Елена Романова.

"Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего", - написала она.

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. В 16 лет он приехал в Ленинград, где устроился в Цирк на Фонтанке конюхом. В свободное от работы время посещал школу народного цирка, затем стал выступать в цирке в качестве клоуна. Работал в цирке вплоть до 1998 года. Созданный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире.

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