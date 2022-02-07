Максим Леонидов отметит 60-летие концертами в Петербурге и Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сооснователь группы "Секрет" Максим Леонидов покажет в Санкт-Петербурге и Москве эстрадный спектакль и споет свои самые популярные песни. Концерты будут приурочены к 60-летию Леонидова, рассказал он в интервью ТАСС.

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На сцену петербургского БКЗ "Октябрьский" Леонидов выйдет непосредственно в юбилей - 13 февраля, а в Московском дворце молодежи выступит 15 февраля.

"Мне не хотелось делать обычный песенный концерт, поэтому мы сделали вечер из двух отделений", - поделился Леонидов.

В первом отделении он представит фрагменты мюзиклов вместе с труппой "Ленинград Центра", балетом и артистами цирка. "Это не просто набор номеров, а мой рассказ о той музыке, которая влияла на меня на протяжении разных лет моей жизни. Небольшой эстрадный спектакль", - отметил музыкант.

Во второй части вечера гостей ждут два десятка лучших песен Леонидова. Поддержать именинника придут его друзья: Николай Фоменко, Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Иван Ургант, "Необарды".

Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Максим Леонидов стал широко известен в середине 1980-х годов как один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", параллельно играл в спектаклях. В 1989 году покинул группу, эмигрировал в Израиль. С 1994 года вместе с Андреем Макаревичем вел на российском телевидении программу "Эх, дороги". В середине 1990-х годов вернулся в Россию и выступает сольно, периодически принимая участие в специальных программах группы "Секрет". Среди наиболее известных песен Леонидова - "Привет", "Моя любовь на пятом этаже", "Девочка-видение" и другие.