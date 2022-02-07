Объем российского анимационного рынка составил 20 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Объем анимационного рынка составил 20 млрд рублей в 2021 году, за 10 лет российские студии создали около 70 полнометражных картин и 200 анимационных сериалов. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель правления Ассоциации анимационного кино (АКК) Юлиана Слащева.

"За 10 лет объем анимационного рынка вырос в пять раз. В 2021 году он составил 20 млрд рублей при том, что в 2011 году не превышал 4 млрд рублей", - сказала Слащева на пресс-конференции, посвященной 10-летию АКК.

Она отметила, что за 10 лет также увеличились производственные мощности. На данный момент отрасль объединяет 80 компаний, что почти в три раза больше, чем было в 2011 году, когда их было 30.

Российские студии за этот период создали около 70 полнометражных фильмов и 200 анимационных сериалов. В 2021 году индустрия произвела 120 часов контента, включая полные метры, сериалы и авторскую анимацию.

"Активно развивается и лицензионный рынок. Объем лицензионной выручки в 2021 году составил 3 млрд рублей. Для сравнения, в 2011 году - 0,5 млрд рублей, на данный момент на рынке присутствуют 70 отечественных анимационных брендов. В 2011 году их было пять", - поделилась Слащева.

Ассоциация анимационного кино, которая была основана в 2012 году, объединяет практически все индустриальные анимационные студии страны. В состав АКК входят продюсерские и лицензионные компании, дистрибуторы, телеканалы, общественные организации, образовательные учреждения, работающие в сфере анимации. Организация, в частности, лоббирует интересы отрасли на всех уровнях государственной власти, развивает инфраструктуру индустрии, продвигает отечественную анимацию в России и за рубежом.