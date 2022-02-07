Эксперт: новые налоговые льготы для анимации помогут вдвое увеличить объем производства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Утверждение нового пакета налоговых льгот для анимационной отрасли поможет вдвое нарастить объем производства, соответствующее предложение уже направлено в правительство. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в понедельник председатель правления Ассоциации анимационного кино (АКК) Юлиана Слащева.

"Первый пакет льгот был утвержден в 2018 году, введение пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере до 14% позволило за три года вдвое увеличить как штат людей, работающих в отрасли, и объем производства. Новый пакет налоговых льгот, аналогичный тем, что действуют в отношении IT, поможет увеличить еще в 1,5 раза штаты анимационных компаний и вдвое нарастить производство за ближайшие 3-4 года. Такое предложение уже направлено в правительство, предварительно получена вся поддержка", - сказала Слащева на пресс-конференции, посвященной 10-летию АКК.

Она отметила, что потребность в анимационном контенте продолжает расти, и ассоциация играет важную роль в этом процессе. "Сначала мы консолидированно вырабатываем позицию внутри отрасли, а потом вступаем в конструктивный диалог с государством, предлагая те механизмы, которые будут реально действенными", - пояснила Слащева.

По ее словам, за 10 лет существования АКК было принято множество действенных мер, которые позволили отрасли выйти на новый уровень. В частности, поддержка создания технопарков позволяет анимационной сфере расти в творчестве, технологиях и экономике, развитию творческого потенциала способствует выделение средств со стороны Минкультуры на создание авторского анимационного кино и детско-семейного контента, а также стопроцентное финансирование дебютов, которое начинается с 2022 года.

"Мы продолжаем как ассоциация работу с государственными органами на всех уровнях, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития отрасли. У нас много инициатив и идей. Так, например, мы обсуждаем с Минпромторгом России субсидирование российским производителям товаров покупки лицензий российских анимационных брендов", - подчеркнула Слащева.

Ассоциация анимационного кино, которая была основана в 2012 году, объединяет практически все индустриальные анимационные студии страны. В состав АКК входят продюсерские и лицензионные компании, дистрибуторы, телеканалы, общественные организации, образовательные учреждения, работающие в сфере анимации. Организация, в частности, лоббирует интересы отрасли на всех уровнях государственной власти, развивает инфраструктуру индустрии, продвигает отечественную анимацию в России и за рубежом.