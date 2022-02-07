Пушкинский музей соберет коллекцию музыкальных произведений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в год своего 110-летия начнет собирать новую коллекцию - музыкальную. Это будут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами, сообщила журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак.

"Мы собираем самое разное искусство, и музыка в нашем музее занимает практически такое же место, как визуальное искусство. Мне очень хочется, чтобы мы именно в этом году начали собирать коллекцию музыкальных произведений, которые заказываем как музей. Темы этих произведений связаны с музеем: экспонат ли, выставка ли, атмосфера ли", - пояснила глава ГМИИ.

По задумке Лошак, коллекция будет состоять из сочинений современных композиторов. Планируется, что в будущем она будет регулярно пополняться.