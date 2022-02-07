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Умерла актриса Маргарита Лосано

Ей было 90 лет

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Известная в Испании актриса Маргарита Лосано умерла в понедельник в возрасте 90 лет. Об этом говорится в публикации мэрии города Лорка (автономное сообщество Мурсия).

"Мэрия Лорки объявляет трехдневный официальный траур в связи со смертью актрисы и "приемной дочери" города Маргариты Лосано", - отмечается в сообщении местных властей. В мэрии также выразили глубокие соболезнования из-за "столь большой утраты". По данным агентства EFE, актриса умерла в доме, где проживала в последние годы.

Маргарита Лосано родилась 14 февраля 1931 года. Она удостоена золотой медали за заслуги в области изящных искусств правительства королевства. На счету актрисы десятки фильмов. В частности, она снималась в лентах режиссеров Пьера Паоло Пазолини и Луиса Бунюэля.

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