Показы ежегодного Ирландского кинофестиваля пройдут в пяти городах России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ежегодный Ирландский кинофестиваль, который станет центральным событием юбилейной Недели Ирландии в России, пройдет в пяти городах, на открытии в московском киноцентре "Октябрь" покажут черную комедию "Побег в Ирландию" Филипа Доэрти. Об этом ТАСС сообщили в понедельник организаторы события.

"Центральным событием Недели Ирландии 2022 вновь станет крупнейший в России и в мире юбилейный 15-й ежегодный Ирландский кинофестиваль. Показы фестиваля состоятся в пяти мегаполисах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Фестиваль откроется черной комедией Филипа Доэрти "Побег в Ирландию", - рассказали организаторы.

Торжественное открытие Недели Ирландии, которая пройдет в России в 10-й раз, и начало кинофестиваля запланированы на День святого Патрика, который отмечается 17 марта.

"В результате долгих лет повышения осведомленности о том, насколько у ирландцев и русских схожие вкусы в литературе, драме, кино и музыке, Неделя Ирландии вполне органично выросла из успеха кинофестиваля, вдохновленного огромным энтузиазмом и - осмелюсь сказать - любовью, которую многие из наших зрителей испытывают к нашей культуре. В то время как и Ирландская неделя, и кинофестиваль растут с каждым годом, все еще многие люди здесь мало знают об Ирландии. Мы надеемся, что наши мартовские события в этом году изменят это, и что все больше и больше людей смогут почувствовать, что мы похожи, во времена, когда люди больше стремятся сосредоточиться на различиях между нами, а не на сходствах", - процитировали в пресс-службе слова основателя Недели Ирландии и фестиваля ирландского кино в России Джерарда Майкла Маккарти.

Одним из событий недели ирландской культуры станет девятичасовой фестиваль "День и ночь святого Патрика", который пройдет в столичном клубе Известия Hall 19 марта. Перед гостями выступят коллективы из Ирландии, Шотландии и России. На следующий день на сцене концертного зала "Мир" на Цветном бульваре состоится фестиваль-парад ирландского танца.

Москвичей ожидает приезд ирландской стендап-комикессы Джоан МакНалли: она впервые посетит Россию со своими выступлениями 26 и 27 марта. Фестиваль также готовит мероприятия для детей и большую театральную программу.