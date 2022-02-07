Мариинский театр проведет в марте фестиваль Виртуозы флейты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Шестой международный фестиваль "Виртуозы флейты" пройдет в Мариинском театре 17-21 марта. Программу праздника объявила в понедельник пресс-служба театра.

"В фестивале по традиции участвуют флейтисты оркестра Мариинского театра и приглашенные артисты - солисты оркестров и преподаватели крупнейших европейских музыкальных вузов. Основатель фестиваля солист мариинского оркестра Денис Лупачев в качестве хедлайнеров в нынешнем году пригласил Филиппа Бернольда (Национальная высшая Парижская консерватория), Ольгу Ивушейкову (Московская консерватория) и Карла-Хайнца Шютца (Венский филармонический оркестр). Они выступят с сольными программами и проведут мастер-классы", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль объединен темой "Учитель и ученик" - многие его участники учились друг у друга, сегодня сами передают мастерство следующим поколениям и выступают вместе. Программа праздника включает музыку от барокко до наших дней.

В Концертном зале пройдут концерты открытия и закрытия фестиваля с участием Симфонического оркестра Мариинского театра. Два концерта состоятся в зале Рахманинова. Вечер 18 марта посвящен памяти Александры Вавилиной-Мравинской - легендарной флейтистки, много лет игравшей в оркестре Евгения Мравинского. На сцену выйдут ее ученики разных лет.

В программу включен концерт-лекция "Флейта короля" - о великом флейтисте Иоганне Иоахиме Кванце и о его венценосном ученике, прусском короле Фридрихе II, вместе с их музыкой для флейты.

Учащиеся средних специальных музыкальных учебных заведений, студенты и аспиранты музыкальных вузов России до 5 марта могут подать заявку на участие в мастер-классах именитых музыкантов из разных стран.