Выставка художника Антона Видокле откроется в Новой Третьяковке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея во вторник открывает выставку "Антон Видокле. Граждане космоса" в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, сообщает пресс-служба галереи.

"Проект акцентирует внимание на парадоксальном и экстатическом образе мышления, свойственном космизму, что сделало его особенно вдохновляющим не только для научных специалистов, но и для художников, кинематографистов, литераторов, музыкантов и философов", - отметили в галерее.

Космизм - течение русской философской мысли начала ХХ века, Видокле исследует его влияние на XX век, объединяя фильмы, исторические исследования и событийную программу. В центре выставки - кинотрилогия "Бессмертие для всех", которую художник снимал в течение пяти лет с 2013 года. Фильмы будут демонстрироваться в специально сконструированном кинотеатре в одном из залов. В кинотрилогии автор соединил эссе, документальный жанр и перформанс, он цитирует труды основателя космизма Николая Федорова, других философов и поэтов. Изображения сопровождает музыка Джона Кейла и Эльен Радиг. Трилогия снималась в Казахстане и России: в Сибири, Москве и Архангельской области. В том числе съемки проходили в российских музеях.

Выставку дополняет цикл публичных мероприятий, подготовленный специалистами Федоровской библиотеки, и кинопрограмма от фестиваля экспериментального кино MIEFF. Так, событийная программа включает лекции, дискуссии и ридинги. А фестиваль экспериментального кино MIEFF подготовил специальную программу кинопоказов, которые пройдут в кинотеатре "Иллюзион". В нее войдут фильмы объединения "Вверх!", Маши Годованной, Сергея Шутова, работы Антона Видокле последних лет и советские кинокартины, обращающиеся к вопросам космизма.

В рамках выставки будет презентована книга "Граждане космоса" - сборник эссе исследователей, философов и художников, которые разделяют интерес к творчеству Видокле или русскому космизму. В числе авторов - Франко Берарди (Бифо), Элизабет Повинелли, Кети Чухров, Борис Гройс, Анастасия Гачева и другие. Выставка будет открыта с 8 февраля по 3 апреля 2022 года.

О художнике

Антон Видокле родился в 1965 году в Москве. В 1981 году вместе с родителями эмигрировал в США, где обучался в Школе визуальных искусств в Нью-Йорке. Видокле инициировал переводы на английский язык и публикации исторических текстов русских космистов. К настоящему времени Видокле сделал семь фильмов, которые основаны на текстах Николая Федорова, Василия Чекрыгина, Владимира Вернадского и других. Его проекты демонстрировались на различных международных выставках. Также он является сооснователем группы e-flux и редактором одноименного журнала.