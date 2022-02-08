Петербургский театр "Реплика" покажет созданный в жанре сарсуэлы спектакль "ХосеКармен"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Музыкальный спектакль "ХосеКармен", где знаменитая история воплощена в жанре сарсуэлы, представят во вторник артисты театра "Реплика". Премьера пройдет в Малом зале филармонии.

Художественный руководитель театра, автор спектакля и режиссер Надежда Рогожина опиралась в этой постановке не на оперу Жоржа Бизе, а на новеллу Проспера Мериме, где у этой истории есть разночтения с оперой.

"Обращаясь к первоисточнику, к новелле Мериме, понимаешь, что Кармен реально существовала, такое придумать невозможно. Писатель узнает об этой женщине от разбойника Хосе Наварро. История его жизни настолько увлекает писателя, что он переживает ее как свою собственную. Спектакль создан в жанре сарсуэлы - испанского музыкально-драматического театра. В постановке сочетаются яркие инструментальные, в том числе джазовые композиции, вокал, диалоги и танцы", - рассказала ТАСС Надежда Рогожина.

Сарсуэла - испанский музыкально-драматический жанр, сочетающий вокальные выступления, диалоги и танцы.

По словам Рогожиной, роль музыки в спектакле огромна и не ограничивается только испанским репертуаром. Исполняются произведения Альбениса, Изаи, Лорки, Сарасате, Обрадорса, Хокинса, Щедрина, Циглера, народные испанские песни. "Большое спасибо музыкальному руководителю проекта - пианисту Александру Кашпурину за потрясающий результат", - заключила руководитель театра.

Две роли - Хосе Наварро и писателя Проспера Мериме исполняет в спектакле солист Театра "Мюзик-Холл" баритон Тигрий Бажакин. Партию Кармен поет, играет и танцует выпускница Санкт-Петербургской консерватории сопрано Вера Маслова. Спектакль "ХосеКармен" создан при поддержке городского комитета по культуре.