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Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в Гриппе" выходит на широкие экраны Великобритании

Всего драму можно будет посмотреть в шести городах страны

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в Гриппе" выходит 11 февраля на широкие экраны Соединенного Королевства. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в дистрибьютерской компании Sovereign, которая организует показ ленты.

Всего фантастическую драму, удостоенную ряда почетных наград, в том числе премии Высшей технической комиссии 74-го Каннского кинофестиваля, можно будет посмотреть в шести городах страны - Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Манчестере, Питерборо и Шеффилде. В Лондоне фильм, снятый по одноименному роману-бестселлеру Алексея Сальникова, будет демонстрироваться на экранах четырех кинотеатров, причем по завершении всех сеансов в сети Odeon будет транслироваться сессия вопросов и ответов с Кириллом Серебренниковым.

До пандемии в Великобритании в год выходило не более шести российских фильмов. Эта статистика включает те ленты, которые могли быть продемонстрированы всего один-два раза. "Петровы в Гриппе" будет показан почти 60 раз.

Генеральный директор Sovereign Андреас Роальд в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил, что особой актуальности ленте придала тема коронавируса. "Петровы в гриппе" - замечательный фильм замечательного режиссера, и Sovereign очень рады возможности представить его британской аудитории. Несмотря на то, что картина была снята до пандемии, в свете новой реальности, в которой мы все сегодня живем, "Петровы в гриппе" приобрели неожиданную актуальность и злободневность", - сказал Роальд.

Фильм, премьера которого в мире состоялась в прошлом году, рассказывает об истории семьи Петровых, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Но, когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

На британские экраны картина выходит при поддержке некоммерческой организации Британский институт кино, которая выделяет средства из Национальной лотереи, чтобы донести этот проект до большего числа зрителей по всей Великобритании.

Теги
ВеликобританияРоссияСеребренников, Кирилл Семенович
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