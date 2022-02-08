Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в Гриппе" выходит на широкие экраны Великобритании

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в Гриппе" выходит 11 февраля на широкие экраны Соединенного Королевства. Об этом корр. ТАСС сообщили в понедельник в дистрибьютерской компании Sovereign, которая организует показ ленты.

Всего фантастическую драму, удостоенную ряда почетных наград, в том числе премии Высшей технической комиссии 74-го Каннского кинофестиваля, можно будет посмотреть в шести городах страны - Лондоне, Бристоле, Кардиффе, Манчестере, Питерборо и Шеффилде. В Лондоне фильм, снятый по одноименному роману-бестселлеру Алексея Сальникова, будет демонстрироваться на экранах четырех кинотеатров, причем по завершении всех сеансов в сети Odeon будет транслироваться сессия вопросов и ответов с Кириллом Серебренниковым.

До пандемии в Великобритании в год выходило не более шести российских фильмов. Эта статистика включает те ленты, которые могли быть продемонстрированы всего один-два раза. "Петровы в Гриппе" будет показан почти 60 раз.

Генеральный директор Sovereign Андреас Роальд в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил, что особой актуальности ленте придала тема коронавируса. "Петровы в гриппе" - замечательный фильм замечательного режиссера, и Sovereign очень рады возможности представить его британской аудитории. Несмотря на то, что картина была снята до пандемии, в свете новой реальности, в которой мы все сегодня живем, "Петровы в гриппе" приобрели неожиданную актуальность и злободневность", - сказал Роальд.

Фильм, премьера которого в мире состоялась в прошлом году, рассказывает об истории семьи Петровых, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Но, когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

На британские экраны картина выходит при поддержке некоммерческой организации Британский институт кино, которая выделяет средства из Национальной лотереи, чтобы донести этот проект до большего числа зрителей по всей Великобритании.