Звуки Африки: десять исполнителей континента, покорившие мир

Афроамериканцы покорили мировую аудиторию еще в прошлом веке. Арета Франклин, Стиви Уандер, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Джеймс Браун — классики афроамериканской музыки. Сегодня же на пике популярности — Канье Уэст, Фаррелл Уильямс, Крис Браун. Пожалуй, именно с ними у некоторых ассоциируется и африканская музыка, но все они выходцы из США. При этом за последние 20–30 лет и на Африканском континенте появилось немало талантливых исполнителей, чью музыку слушают во всем мире. Благодаря им такие музыкальные стили, как афро-поп, бонго флава и дансхолл, обретают все большую популярность. ТАСС предлагает познакомиться с десяткой самых известных африканцев, покоривших мировую аудиторию. Diamond Platnumz Танзанийский исполнитель Насиб Абдул Джума Иссак, известный под псевдонимом Diamond Platnumz, стал популярен в 2010 году после выхода сингла Kamwambie, получившего три премии на Tanzania Music Awards (национальная музыкальная премия Танзании). А начиналась его карьера в 2006 году. Тогда 17-летний исполнитель афро-попа и бонго флава выпустил сингл Toka Mwanzo. Спустя восемь лет Насиба знали уже не только во всей Африке, но во всем мире. В 2014 году он стал номинантом американской премии BET Awards в категории "Лучший международный исполнитель: Африка".

В 2017 году Diamond Platnumz подписал контракт с крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией Universal Music Group. Сотрудничество оказалось для Насиба весьма продуктивным. Сейчас музыкант является основателем и генеральным директором лейбла WCB Wasafi, а также компании по производству фильмов Zoom Extra. В 2021 году Diamond Platnumz сменил звукозаписывающую компанию. Ей стала Warner Music Group, входящая в мировую большую тройку компаний звукозаписи. Больших успехов Diamond Platnumz добился и в Сети — он стал первым артистом из Африки, преодолевшим отметку в 1 млрд просмотров на платформе YouTube. Burna Вoy Дамини Эбунолува Огулу — всемирно известный исполнитель и обладатель премии Grammy из Нигерии. Свои первые биты он начал писать еще в подростковом возрасте. Когда он был школьником, родители перевезли его Лондон, чтобы дать ребенку лучшее образование. Но будущий артист решил бросить учебу из-за своей страсти к музыке. Как позже оказалось — не зря. В 2013 году к Дамини пришла слава — после выхода сингла Like to Party из дебютного альбома Life. А в 2017 году Burna Boy подписал контракты с крупными американскими звукозаписывающими компаниями, в том числе Warner Music Group.

С тех пор карьера музыканта стремительно пошла вверх. В 2019 году он выиграл BET Awards в номинации "Лучший международный исполнитель" и стал артистом месяца по версии Apple Music Up Next. Четвертый альбом Дамини African Giant на церемонии All Africa Music Awards 2019 года выиграл в номинации "Альбом года". В январе 2020 года сингл Own It в исполнении Stormzy при участии Эда Ширана и Burna Boy занял первое место в официальном британском хит-параде UK Singles Chart. А в 2021 году альбом Twice as Tall стал лучшим в категории "Лучший музыкальный альбом" на 63-й ежегодной премии Grammy. Wizkid Айодеджи Ибрагим Балогун — нигерийский певец, известный как Wizkid. Он начал записывать музыку еще в 11 лет. В подростковом возрасте выпустил свой первый альбом с группой, которую создал с друзьями. В 2009 году, когда ему было 19, Балогун подписал контракт с лейблом Empire Mates Entertainment (E.M.E.) — крупной нигерийской звукозаписывающей компанией. В тот момент и началась его профессиональная музыкальная карьера. В 2016 году исполнитель уже сотрудничал с Дрейком, их совместная работа One Dance заняла первое место в американском рейтинге Billboard Hot 100. Песня побила несколько рекордов, сделав Wizkid первым исполнителем музыки в стиле афробитс, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса.

Его четвертый альбом Made in Lagos (2020) занял первое место в мировом чарте альбомов Billboard, а к февралю 2021 года Wizkid стал самым популярным нигерийским исполнителем на Spotify с более чем 3,4 млрд прослушиваний. Сейчас у него более 7 млн слушателей в месяц. Сотрудничество с Бейонсе и песня Brown Skin Girl принесли ему награду на премии Grammy 2021 года в категории "Лучшее музыкальное видео". CKay Чуквука Эквеани родился в Нигерии в 1995 году. Любовь к музыке, по признаю самого артиста, ему привил отец, благодаря которому Чуквука научился играть на фортепиано. Известность исполнителю принес сингл Container, созданный в стиле гвара-гвара — это африканский танец, ставший широкоизвестным после того, как его исполнила певица Рианна на вручении премии Grammy.

В 2019 году трек CKay Love Nwantiti стал одним из самых прослушиваемых в Нигерии, а в сентябре 2021 года песня стала вирусной в соцсети TikTok, просмотры клипа на YouTube взлетели. Так CKay стал первым исполнителем из Африки, чей клип занял первое место в списке самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube. Кроме того, CKay — первый африканец, вошедший в список лучших поп-исполнителей по версии Bloomberg Pop Star Power. Yemi Alade Йеми Эберечи Аладе — нигерийская афро-поп певица, которая известна тем, что стала первой африканкой, номинированной на премию MTV Europe Music Awards в 2015 году. Ее звездная карьера началась с участия в телешоу талантов, где Аладе стала победительницей. Помимо широкой известности конкурс принес ей и контракт с компанией Effyzzie Music Group, с которой певица выпустила несколько альбомов. Аладе дважды выигрывала африканскую премию MTV Africa Music Awards за лучшее женское исполнение — в 2015 и 2016 годах.

А в 2020 году она выступила на одной сцене с мировыми звездами: Майли Сайрус, Шакирой, Дженнифер Хадсон, Coldplay и другими — в рамках благотворительного концерта The Global Goal: Unite for our future. Во многих африканских странах Аладе называют Mama Africa, потому что она популяризирует в своем творчестве африканскую культуру — африканские языки, национальные костюмы и народные мотивы в музыке. Mr Eazi Олуватосин Аджибаде — автор хитов Como un bebé и Bad Vibe с аудиторией слушателей на Spotify почти в 5 млн человек. Парень родился в июле 1991 года в Нигерии. Начал записывать музыку еще в колледже. Его первый сингл My Life стал местным хитом, что вдохновило Аджибаде и дальше заниматься музыкой. В июле 2013 года вышел его дебютный альбом из 13 треков About to Blow. Второй альбом Mr Eazi, Life Is Eazi, сразу попал на четвертое место в американском чарте Billboard World Albums.

Понимая, как трудно молодым исполнителям получить финансирование на продвижение своих альбомов, Аджибаде организовал агрегатор цифровой музыки emPawa Distribution и программу emPawa Africa. Оба сервиса направлены на поддержку начинающих африканских музыкантов, в том числе помогают найти финансирование на съемки видеоклипов. Shatta Wale Чарльз Нии Арма Менса — младший — исполнитель регги-дансхолла, известный как Shatta Wale. В 2021 году он стал обладателем премии International Reggae and World Music Awards в номинации "Лучший виртуальный артист года". Все благодаря онлайн-концерту Faith, который артист провел, чтобы поднять дух жителей Ганы во время пандемии COVID-19.

Прежде чем добиться популярности, Чарльзу пришлось пройти сложный путь. Из-за того, что отец не разделял его увлечения музыкой, будущий Shatta Wale покинул дом и стал жить на улице. Первая известность пришла к нему в 2004 году, после выхода хита Bandana from Ghana. Его третий студийный альбом Reign (2018) занял шестое место в американском рейтинге Billboard Top World Albums Chart. А в 2019 году Shatta Wale завоевал сразу 11 наград премии The 3 Music Awards, проходящей в Гане, и тем самым установил рекорд как исполнитель дансхолла. Stonebwoy Ливингстон Этсе Сатекла — ганский музыкант, более известный под псевдонимом Stonebwoy, который исполняет афро-поп, дансхолл и регги. Музыкой он начал заниматься еще в школе — в четвертом классе. Любовь к своему делу помогла добиться Ливингстону больших успехов. В 2015 году он получил звание "Лучший международный исполнитель: Африка" на BET Awards, а также стал победителем в номинации "Артист года" на Ghana Music Awards.

Stonebwoy является обладателем двух наград американского журнала Billboard. В марте 2021 года его альбом Anloga Junction получил две награды "Альбом года": на премии Entertainment Achievement Awards и на The 3 Music Awards. Adekunle Gold Адекунле Косоко — нигерийский хайлайф-певец и исполнитель мирового хита Okay. Свою первую песню он написал в 15 лет. Но признание получил лишь в 28, после выхода первого релиза песни Sad, кавера на сингл Story of My Life группы One Direction. В скором времени после этого с артистом связались из лейбла YBNL и предложили подписать контракт.

На сегодняшний день Адекунле выпустил три студийных альбома. Дебютный альбом Gold (2016) попал на седьмое место в чарте мировых альбомов Billboard. Альбом About 30, вышедший в год 30-летия музыканта, был номинирован на лучший мировой альбом премии Grammy и попал в шорт-лист. DaVido Дэвид Адедеджи Аделеке — певец нигерийско-американского происхождения. Его интерес к музыке появился во время учебы в университете, где он начал экспериментировать с битами и исследовать музыкальное производство. В 2011 году Дэвид выпустил дебютный сингл Back When. После этого карьера музыканта пошла в гору. И в июле 2016 года контракт с Дэвидом подписал лейбл Sony RCA Records, входящий в Sony Music Entertainment — одну из трех крупнейших в мире звукозаписывающих компаний.

