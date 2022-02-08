В Екатеринбурге 9 февраля откроется российско-итальянский кинофестиваль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. VIII Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF) откроется в "Доме кино" в Екатеринбурге - с 9 по 18 февраля уральский зритель увидит десять итальянских картин различных направлений кинематографа. Об этом сообщил во вторник в Уральском региональном центре ТАСС почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино.

"Несмотря на тяжелые периоды пандемии, мы решили все-таки проводить [фестиваль], площадки открыть. <…> Мы выбрали картины разнообразные: и которые лидеры бокс-офиса (кассовых сборов - прим. ТАСС), и те, которые победили на мировых кинофестивалях, либо картины независимых режиссеров, те картины, которые даже не доходят до проката. Есть разнообразность, и в этом есть преимущество, когда зрители могут оценить и разные жанры, и разные актерские составы. <…> Каждый день в 19:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) будет показ фильма, в субботу и воскресенье показы будут в 17:00 (15:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал он, уточнив, что фестиваль пройдет с 9 до 18 февраля.

Он добавил, что, в частности, пройдет показ документального фильма "Страсть Анны Маньяни" о первой итальянской актрисе, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.

Как уточняется на странице Дома кино во "ВКонтакте", откроется фестиваль триллером "Венецианские тайны" Стефано Мордини, номинанта Каннского кинофестиваля. Также в дни фестиваля зрители увидят картины "Бесконечная весна" Элизы Аморузо, "Корабли идут ко дну" Стефано Кьянтини, "Урок любви" Мауро Манчини, "Дыра в голове" Антонио Капуано и другие.

Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF) - самый масштабный италоязычный кинофестиваль страны. В Екатеринбурге он пройдет в Доме кино, генеральными партнерами фестиваля выступили посольство Италии, почетное консульство Италии в Екатеринбурге, Итальянский институт культуры и другие.