Умер организатор кинопроизводства и драматург Феликс Эскин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Ленфильмовец, организатор кинопроизводства и драматург Феликс Эскин, работавший с Алексеем Германом и многими другими известными режиссерами, умер во вторник на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте петербургской киностудии.

"8 февраля скончался ветеран "Ленфильма", продюсер, драматург, организатор кинопроизводства, директор многих картин Алексея Германа, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин", - говорится в сообщении киностудии.

Феликс Эскин родился 15 июля 1931 года. Он начинал работу на "Ленфильме" в 1957 году в качестве водопроводчика и кочегара. С 1962 года впервые попробовал себя в должности администратора картины. Работал со многими известными отечественными режиссерами, в их числе Виталий Мельников, Игорь Масленников, Иосиф Хейфиц и другие.

Особой страницей в его творческой биографии стала работа с режиссером Алексеем Германом. Эскин был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом".

Ему также довелось работать и сценаристом - одной из его последних работ стала документальная лента Виктора Бутурлина "Одна на всех" (2015) о Великой Отечественной войне.