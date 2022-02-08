В Москве пройдут дни Александринского театра с 24 марта по 1 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Спектакли из репертуара Александринского театра пройдут в Москве с 24 марта по 1 апреля на сцене МХТ имени А. П. Чехова и в Центре имени Вс. Мейерхольда. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Александринки.

"Спектакли Основной и Новой сцен театра москвичи увидят на Основной сцене МХТ имени Антона Чехова и в Центре имени Всеволода Мейерхольда. Наряду с показами спектаклей в программу Дней Александринского театра включены образовательные программы, творческие встречи, мастер-классы, мероприятия, направленные как на популяризацию театрального искусства, так и на повышение творческой квалификации профессиональных кадров", - говорится в сообщении.

Серию внесценических событий откроет 24 марта творческая встреча художественного руководителя Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина со студентами Российского института театрального искусства - ГИТИС.

На Основной сцене МХТ впервые в Москве будут показаны спектакли "Рождение Сталина" Валерия Фокина, "Маузер" Теодороса Терзопулоса по пьесе Хайнера Мюллера, "Дети солнца" Николая Рощина по пьесе Максима Горького. Все эти работы объединяет тема обращения к российской истории XX века.

В Центре имени Мейерхольда александринцы сыграют спектакли "Нана" Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова. Оба спектакля представлены в конкурсе премии "Золотая маска".

Предыдущие полномасштабные гастроли Александринского театра в Москве проходили в марте 2019 года.