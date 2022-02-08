{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инвестор создаст гостиницу в Петербурге с двумя историческими дачами

Проект планируется реализовать до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга подписали концессионное соглашение с компанией "Новые пространственные решения" по созданию гостиничного комплекса в Зеленогорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям Петербурга.

"В 2022 г. между городом и ООО "Новые пространственные решения" подписано концессионное соглашение по проекту создания гостинично-досугового комплекса на территории Зеленогорска. Инвестор планирует реконструировать семь зданий, два из которых - объекты культурного наследия "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга", - отметила представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что проект планируется реализовать до 2030 года, объем инвестиций: от 500 млн рублей до 1 млрд рублей. "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга" представляют собой деревянные здания в стиле модерн постройки начала XX века.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Завершились съемки военной драмы "Воздух" Алексея Германа-младшего
Кинокартина выйдет на экраны в 2023 году
Читать полностью