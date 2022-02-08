Инвестор создаст гостиницу в Петербурге с двумя историческими дачами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга подписали концессионное соглашение с компанией "Новые пространственные решения" по созданию гостиничного комплекса в Зеленогорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям Петербурга.

"В 2022 г. между городом и ООО "Новые пространственные решения" подписано концессионное соглашение по проекту создания гостинично-досугового комплекса на территории Зеленогорска. Инвестор планирует реконструировать семь зданий, два из которых - объекты культурного наследия "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга", - отметила представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что проект планируется реализовать до 2030 года, объем инвестиций: от 500 млн рублей до 1 млрд рублей. "Дом купца Елисеева" и "Дача Кинга" представляют собой деревянные здания в стиле модерн постройки начала XX века.