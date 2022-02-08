Фестиваль "Дух огня" в ХМАО представит свыше 100 фильмов из 20 стран

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Более 100 фильмов из 20 стран будут представлены на международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ) с 22 по 28 февраля. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"В этом году команда "Духа огня" организует одновременно 19 и 20 международные фестивали кинематографических дебютов. Мы ждем более 100 фильмов из 20 стран. Важно, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По данным департамента, для участия в международном конкурсе 19 фестиваля "Дух огня" поступили работы из Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Китая, Кот Д’Ивуара, России, Филиппин. В международном конкурсе 20 фестиваля принимают участие работы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, России, США, Франции. Исполнительный директор 19-20 международных фестивалей кинематографических дебютов "Дух огня" Ирина Фокина отметила, что в настоящее время работа по подготовке к проведению мероприятия находится на финальной стадии. Главным художником фестиваля разработана художественная концепция, в основу которой легла работа художника Анжелы Джерих.

Участники, гости, сотрудники кинофестиваля будут допускаться к мероприятиям при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, либо факт перенесенного заболевания не позднее шести месяцев. Обязательным на площадках "Духа огня" будет соблюдение масочного режима. Разработана схема маршрутизации транспорта, разведены потоки зрителей. На территории концертно-театрального центра "Югра - Классик" в Ханты-Мансийске и в гостиницах будет организована работа медицинских пунктов по проведению экспресс- и ПЦР-тестирования.

О фестивале

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.