Умерла российско-британский литературовед Валентина Полухина

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Исследователь творчества поэта Иосифа Бродского (1940-1996), российско-британский литературовед Валентина Полухина умерла в Лондоне на 86-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Соединенном Королевстве.

"С сожалением сегодня стало известно о смерти Валентины Платоновны Полухиной, с которой посольство на протяжении многих лет поддерживало самые тесные отношения. Это большая утрата для нас, для движения соотечественников и для российско-британских культурных и гуманитарных связей. Этот человек был носителем институциональной памяти и информации о творчестве Бродского, был основным исследователем его работы. Она была награждена медалью Пушкина за вклад в развитие русского языка и культуры, недавно отметили ее 85-летний юбилей", - сказал российский дипломат.

По его словам, Полухина последние дни провела в больнице в тяжелом состоянии, а накануне около 22:00 (01:00 вторника мск) Полухину перевезли из больницы, чтобы она могла уйти у себя дома в Лондоне среди близких людей, любимых книг и фотографий. Спустя примерно час-полтора Полухина умерла.

"Это произошло в силу ее пожилого возраста", - добавили в посольстве.

Как сообщил собеседник агентства, перед смертью Полухина, несмотря на тяжелое состояние, распорядилась по поводу своего имущества, основных экспонатов - рукописей, картин, книг. "Она успела с помощью посольства передать это передать в музей Бродского в Санкт-Петербурге", - рассказал дипломат.

О Полухиной

Полухина родилась 18 июня 1936 года в Сибири. Окончила Тульский педагогический институт (1959) и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1971), преподавала в московском Университете дружбы народов. Эмигрировала из СССР в 1973 году. В Великобритании работала в Килском университете в графстве Стаффордшир.

Помимо упомянутой медали Пушкина была награждена в 2014 году почетной медалью Королевского литературного общества Великобритании.

О знакомстве с Бродским

В 2017 году, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, с чего началось ее собственное знакомство с поэтом, Полухина сообщила: "Я впервые познакомилась с Бродским здесь, в Лондоне, в 1977 году. Я давно уже хотела с ним повстречаться и знала, что он бывает в британской столице ежегодно, иногда и по два-три раза в год. Мила Куперман (в прошлом советская супермодель Мила Романовская, которая стала женой графика Юрия Купермана и эмигрировала из СССР в первой половине 1970-х годов - прим. ТАСС) однажды мне сказала: "Валентина, приезжайте в Лондон. Сегодня Иосиф приходит ко мне на ужин".

"И я приехала к ней, она жила недалеко от лондонской Финчли-роуд, - продолжила она. - Нас на этом ужине было всего четыре женщины, и он для нас целый вечер читал стихи по-русски".

"Я тогда сравнила его с Пушкиным в разговоре. Он на меня сурово посмотрел и сказал: "Валентина, имейте в виду - на меня такие комплименты не действуют. Если вы действительно так считаете, то докажите это". Теперь вы понимаете, откуда взялись мои 18 книг о Бродском?" - спросила профессор.

Полухина также рассказала о том, как она стала приглашать современных русских поэтов в Килский университет и охотно делилась своими гостями с другими высшими учебными заведениями Великобритании. "Я пригласила в общей сложности около 70 русских поэтов, в том числе дважды и Иосифа Александровича Бродского", - рассказала она, сообщив, что речь идет о 1978 и 1985 годах. Тогда, сказала профессор, Бродский выступил в Ливерпуле, Манчестере, Сассексе, в Школе славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона, в Лондонском университете.

Бродский в Великобритании

Нобелевский лауреат глубоко интересовался британской культурой, историей, стилем жизни. Эти чувства нашли отражение в стихах по мотивам произведений английских поэтов, которые он начал сочинять еще в СССР. После высылки Бродского из СССР 4 июня 1972 года он бывал в Англии почти ежегодно для участия в поэтических фестивалях, чтения лекций, встреч и поездок по стране с друзьями. Интересно, что именно в Лондоне в октябре 1987 года поэт узнал о присуждении ему Нобелевской премии, обедая с писателем Джоном ле Карре (1931-2020) в китайском ресторане в районе Хэмпстед.

6 июня 2016 года на территории Килского университета, где ранее преподавала Полухина, был установлен бронзовый бюст Бродского.