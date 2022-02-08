Забайкальский международный кинофестиваль пройдет в конце мая

ЧИТА, 8 февраля. /ТАСС/. Организаторы приняли решение провести 26-29 мая Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ), который первоначально должен был пройти в мае 2020 года, но несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

"Забайкальский международный кинофестиваль пройдет в Чите с 26 по 29 мая. Культурное событие в девятый раз соберет всеми любимых актеров театра и кино, режиссеров, деятелей кинематографа. Кинопрограммы фестиваля будут отражать тематику Года культурного наследия народов России. Программа предусматривает мастер-классы, выездные творческие встречи на региональных площадках, питчинг кинопроектов Забайкальского края в рамках бизнес-программы, конкурс сценариев и "Ночь короткого метра", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС председатель оргкомитета Виктор Шкулев, пока не планируется менять формат кинофестиваля. "Состоится традиционное открытие, закрытие, как обычно, гала-концерт, творческие встречи, культурная программа. Конечно, все будет проводиться с соблюдением антиковидных правил", - рассказал он.

Забайкальский международный кинофестиваль - первый в истории края фестиваль кино, поддерживающий культуру, традиции и этнографические особенности Забайкалья. Мероприятие проводится с 2011 года.

В 2019 году VIII ЗМКФ проходил с 30 мая по 2 июня в Чите и девяти районах края. В основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня (КНР).

Ситуация с коронавирусом

За последние сутки в Забайкалье зарегистрировано 1 229 случаев заражения - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Общее число случаев достигло 110 285, выписаны 96 669 человек, 2 396 пациентов умерли. Под данным краевого Минздрава, темпы прироста заболеваемости за последнюю неделю начали замедляться, однако амбулаторные и стационарные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

С 10 января в регионе действует система QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. До 1 марта запрещены все массовые мероприятия с участием детей.