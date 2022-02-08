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Названы номинанты на "Оскар"

В их числе - короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет"
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию "Оскар".

Лучший фильм

  • "Дюна" (Dune: Part One, 2021) Дени Вильнева;
  • "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) Джейн Кэмпион;
  • "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга;
  • "Белфаст" (Belfast, 2021) Кеннета Браны;
  • "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути;
  • "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) Сианы Хедер;
  • "Не смотрите наверх" (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея;
  • "Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона;
  • "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley, 2021) Гильермо дель Торо;
  • "Король Ричард" (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина.

Лучший анимационный фильм

  • "Энканто" (Encanto, 2021) студии Disney;
  • "Митчеллы против машин" (The Mitchells vs the Machines, 2020) Майкла Рианды;
  • "Побег" (Flugt, 2021) Йонаса Поэра Расмуссена;
  • "Райя и последний дракон" (Raya and the Last Dragon, 2021) студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы;
  • "Лука" (Luca, 2021) Энрико Касаросы.

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • "Боксбалет" Антона Дьякова;
  • "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн;
  • "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса;
  • "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза;
  • "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.

Лучший иностранный художественный фильм:

  • "Побег";
  • "Рука бога";
  • "Сядь за руль моей машины".

Лучший актер

  • Хавьер Бардем;
  • Бенедикт Камбербэтч;
  • Уилл Смит;
  • Дензел Вашингтон;
  • Эндрю Гарфилд.

Лучшая актриса

  • Николь Кидман;
  • Пенелопа Крус;
  • Оливия Колман;
  • Джессика Честейн;
  • Кристен Стюарт.

Лучший режиссер

  • режиссеры фильмов "Белфаст";
  • "Сядь за руль моей машины";
  • "Лакричная пицца";
  • "Власть пса";
  • "Вестсайдская история".
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