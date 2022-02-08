Названы номинанты на "Оскар"

Американская академия киноискусств объявила номинантов на премию "Оскар".
Лучший фильм
- "Дюна" (Dune: Part One, 2021) Дени Вильнева;
- "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) Джейн Кэмпион;
- "Вестсайдская история" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга;
- "Белфаст" (Belfast, 2021) Кеннета Браны;
- "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути;
- "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020) Сианы Хедер;
- "Не смотрите наверх" (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея;
- "Лакричная пицца" (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона;
- "Аллея кошмаров" (Nightmare Alley, 2021) Гильермо дель Торо;
- "Король Ричард" (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина.
Лучший анимационный фильм
- "Энканто" (Encanto, 2021) студии Disney;
- "Митчеллы против машин" (The Mitchells vs the Machines, 2020) Майкла Рианды;
- "Побег" (Flugt, 2021) Йонаса Поэра Расмуссена;
- "Райя и последний дракон" (Raya and the Last Dragon, 2021) студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы;
- "Лука" (Luca, 2021) Энрико Касаросы.
Лучший анимационный короткометражный фильм
- "Боксбалет" Антона Дьякова;
- "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн;
- "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса;
- "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза;
- "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.
Лучший иностранный художественный фильм:
- "Побег";
- "Рука бога";
- "Сядь за руль моей машины".
Лучший актер
- Хавьер Бардем;
- Бенедикт Камбербэтч;
- Уилл Смит;
- Дензел Вашингтон;
- Эндрю Гарфилд.
Лучшая актриса
- Николь Кидман;
- Пенелопа Крус;
- Оливия Колман;
- Джессика Честейн;
- Кристен Стюарт.
Лучший режиссер
- режиссеры фильмов "Белфаст";
- "Сядь за руль моей машины";
- "Лакричная пицца";
- "Власть пса";
- "Вестсайдская история".