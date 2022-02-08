В Петербурге впервые вручат Большую оркестровую премию "440 герц"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Новая награда в области симфонического исполнительства - Большая оркестровая премия "440 герц" учреждена в Петербурге. Презентация проекта прошла во вторник в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Как сообщила автор идеи и художественный руководитель премии, доктор искусствоведения Надежда Маркарян, "это первая всероссийская премия оркестровых программ, претендентами на премию могут быть российские симфонические коллективы любой формы собственности, чьи программы транслировались онлайн в 2021 году". Президентом премии стал художественный руководитель филармонии народный артист СССР Юрий Темирканов.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов поздравил петербуржцев с великолепным проектом, который на конкурсе из 12,5 тыс. заявок получил один из самых высоких баллов, в том числе и за свою уникальность. "Проект был подготовлен на очень высоком организационном уровне, и я желаю успеха этой премии и ее дальнейшего развития", - сказал генеральный директор фонда.

Поскольку 2021-й был юбилейным годом крупнейших русских композиторов Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, программы, представленные на конкурс, должны включать произведение одного из них. Жюри нынешнего года возглавят потомки композиторов-юбиляров - сын Шостаковича дирижер Максим Шостакович и внук Прокофьева композитор Габриэль Прокофьев, живущий в Лондоне.

"Одним из лидеров в онлайн-трансляции симфонической музыки" назвал Россию Габриэль Прокофьев, сам наблюдавший за организацией этой работы во время своего участия в музыкальном проекте в Екатеринбурге.

"Мы являемся свидетелями формирования нового феномена, когда возникает традиция трансляции симфонических концертов. И очень важно, что сейчас возникла такая премия, которая позволяет признать этот феномен и дать ему будущее", - сказал Прокофьев. Участие в этом проекте, добавил он, "является для меня огромной честью, и я очень рад, что мне, как сопредседателю жюри конкурса, удастся поработать с Максимом Шостаковичем и что наши семьи объединятся в этом проекте".

О проекте "440 герц"

Сбор заявок уже начался и продлится до 15 апреля. В мае в Петербурге пройдет итоговый совет жюри и торжественная церемония награждения. Победители будут объявлены в 10 конкурсных номинациях: "Лучшая оркестровая программа", "За стилистическую безупречность программы", "Лучшая работа дирижера", "Дирижерский дебют", "Лучший солист оркестра", "Лучший исполнитель сольного концерта", "Лучший концертмейстер оркестра", "Слово о музыке", Гость", "Событие". Учреждены также пять внеконкурсных номинаций - "Легенда", "Лучший менеджер", "Меценат года", "За беззаветное служение делу", "От России и благодарностью".

Премия не имеет денежного эквивалента. Это имиджевый проект, победители получат диплом и стеклянную статуэтку в виде камертона - символа премии "440 Герц". Автор проекта - скульптор Александр Кит.

440 герц - это колебание, которое дает звучание ноты "ля" первой октавы. На эту ноту настраиваются все симфонические оркестры мира. И организаторы посчитали, что это очень удачное название для нового конкурса, который планируется проводить ежегодно. На премию претендует более 100 симфонических оркестров России.