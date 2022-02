Умер создатель спецэффектов и режиссер Дуглас Трамбалл

ТАСС, 8 февраля. Создатель спецэффектов, продюсер и режиссер Дуглас Трамбалл умер на 80-м году жизни. Об этом во вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на его дочь Эми Трамбалл.

"Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом", - говорится в сообщении Эми Трамбалл в Facebook.

Дуглас Трамбалл является режиссером фильмов "Молчаливое бегство" (Silent Running, 1972), "Мозговой штурм" (Brainstorm, 1983), "Назад в будущее... Поездка" (Back to the Future... The Ride, 1991) и других кинокартин. Однако наибольшего признания Трамбалл добился в качестве создателя спецэффектов. В этой роли он работал над такими фильмами, как "2001 год: космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968), "Близкие контакты третьей степени" (Close Encounters of the Third Kind, 1977), "Звездный путь. Фильм" (Star Trek: The Motion Picture, 1979) и "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982). За спецэффекты к последним трем картинам Трамбалл был номинирован на премию "Оскар".