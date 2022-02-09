Фестиваль городов-побратимов Владивостока пройдет в рамках Дальневосточной биеннале

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Фестиваль городов-побратимов Владивостока пройдет во Владивостоке в рамках первой Дальневосточной международной биеннале визуальных искусств, сообщил в среду начальник управления международных отношений администрации Владивостока Юрий Журавель на пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию.

"В рамках первого Дальневосточного биеннале визуальных искусств город Владивосток планирует проведение фестиваля городов-побратимов. У Владивостока сегодня 17 городов-побратимов и шесть дружественных городов, расположенных в разных уголках мира, от Китая до Эквадора. Мы считаем необходимым ознакомить жителей города с уличным искусством наших городов-побратимов, показать, что мы братья не только формально, на бумаге, но и по духу", - сообщил Журавель.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина уточнила, что биеннале объединит 80 участников из 17 стран мира. 23 площадки будут организованы во Владивостоке, еще семь - в Хабаровске. По ее словам, программа мероприятий рассчитана на два месяца и включит выставки, творческие встречи, дискуссии, инсталляции, лекции. Мероприятия развернутся в том числе на месте важных исторических и туристических достопримечательностей.

"В частности, жители и гости Приморья смогут познакомиться с произведениями известных художников на объектах Ворошиловской батареи и Владивостокской крепости. Ожидается, что мероприятия биеннале посетят более 100 тыс. посетителей", - сообщила Щербина.

Международная биеннале визуальных искусств состоится в десятый раз осенью 2022 года, впервые мероприятие будет проходить одновременно во Владивостоке и Хабаровске. Ранее биеннале проходила в столице Приморья раз в два года, несколько лет мероприятие не проводилось, а в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение о содействии в организации и проведении биеннале между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края и фондом культурных инициатив "Энсо". Попечительский совет биеннале возглавил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.