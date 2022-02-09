Три страны примут участие в Петербургском культурном форуме в особом статусе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Азербайджан, Германия и Франция в 2022 году примут участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме в статусе страны-гостя. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Глава дирекции форума Егор Москвин рассказал, что в этом году запланировано участие трех государств со статусом страны-гостя. Ожидается, что ими станут государства, заявленные в прошлом году, - Германия, Франция и Азербайджан", - говорится в сообщении ведомства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в свою очередь отметила важность того, чтобы страны направили как официальных лиц, так и интеллектуальную и творческую элиту. "В основу повестки форума может лечь постпандемийная реальность. Наши учреждения смогли бы рассказать о приобретенном опыте и перспективах и обсудить с зарубежными коллегами изменения, произошедшие у них", - привели в пресс-службе слова министра.

Организация форума в этом году будет строиться на четырех основных направлениях: искусство, музеи и культурное наследие, кино, а также креативные индустрии. "Мы хотим сосредоточиться на умеренном количестве мероприятий, пригласить на них интересных модераторов и точечно подобрать спикеров. Таким образом, мы сможем достигнуть качественного контента и высокой репутации форума", - процитировали в пресс-службе Москвина.

Санкт-Петербургский международный культурный форум не проводился в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.