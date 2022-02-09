Моника Беллуччи в конце мая посетит Петербург и Москву со спектаклем о Марии Каллас

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская премьера моноспектакля "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" в авторской постановке Тома Вольфа с участием актрисы Моники Беллуччи состоится 27-28 мая 2022 года в Александринском театре и 30-31 мая в Театре им. Евгения Вахтангова, сообщает пресс-служба компании "МТС Энтертейнмент", которая является организатором показов моноспектакля в России.

"Для меня эта постановка стала результатом семи лет работы, посвященной моему кумиру. При подготовке книги "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" мы встретились с Моникой Беллуччи - так родилась идея о сценическом воплощении грандиозного проекта. Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу", - привели в пресс-службе слова режиссера Тома Вольфа.

Постановка основана на документальном фильме и книге Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных оперной певицей Марией Каллас за 30 лет. Героиня моноспектакля рассказывает, в частности, о небогатом детстве в Нью-Йорке, оккупации в Афинах во время войны, неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США.

Моника Беллуччи в этой постановке носит черное платье-футляр, которое принадлежало Каллас. На сцене установлен диван, который является точной копией стоявшего в парижской квартире певицы. В спектакле звучат ее арии и любимая музыка.

Премьера спектакля состоялась в конце 2019 года в парижском театре Мариньи, в сентябре 2021 года - на сцене древнего театра Одеон Герода Аттика в Афинах. Россия станет третьей страной, которая примет у себя постановку. Билеты скоро появятся в продаже, говорят в компании.