Умер кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Одесский кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль умер на 88-м году жизни. Об этом в среду сообщило Одесское отделение Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ).

"8 февраля, на 88-м году жизни не стало одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ - кинорежиссера и сценариста Геннадия Львовича Тарасуля. Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда", - говорится в сообщении в Facebook.

Тарасуль создал много фильмов, любимых несколькими поколениями. Одной из его первых работ стало участие в создании картины Киры Муратовой "Короткие встречи" в качестве второго режиссера. Позже в этом творческом тандеме были сняты "Долгие проводы".

Тарасуль написал сценарии ко многим фильмам, в частности, "Соответствующая мера" (1974), "Гене - звезда дальняя и близкая" (1979), "Долгая память" (1985), а также выступил в качестве второго режиссера в картинах "Случай из следственной практики" (1968), "Валерка, Ремка + ..." (1970), "Тепло родного дома" (1983), "Действуй по обстоятельствам!.." (1984).

Кроме того, он писал книги, которые становились основой для театральных спектаклей. В конце 1980-х годов Тарасуль создал и возглавил фестивальный зрительский центр "Золотой Дюк", который долгие годы оставался одним из главных одесских киноадресов.