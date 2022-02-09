В России снимут сериал по повести "Трудно быть богом" братьев Стругацких

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские компании Team Films и IVI снимут экранизацию повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" в жанре социальной фантастики. Сценарий напишет Андрей Золотарев, сообщила в среду пресс-служба проекта.

"Трудно быть богом" - экранизация легендарной книги 1963 года, которая впервые выйдет в формате сериала и будет созвучна актуальным проблемам сегодняшнего дня. Проект войдет в линейку IVI Originals и будет доступен на платформе онлайн-кинотеатра", - процитировали в пресс-службе директора IVI Originals Вадима Соколовского.

Глава кинокомпании Team Films Теймур Джафаров подчеркнул, что сериал отразит наполнение романа, при этом его атмосфера и смыслы будут переданы в жанре социальной фантастики. Автором сценария выступит Андрей Золотарев, который ранее работал над драмой "Ледокол" (2016) Николая Хомерики, фантастическим фильмом "Спутник" (2020) Егора Абраменко, сериалом "Триггер" (2018) и другими картинами.

Экранизация станет международным проектом с несколькими сюжетными линиями и звездным кастингом. Создатели на данном этапе ведут переговоры с возможной съемочной командой. Съемки проекта планируется проводить в России, Хорватии и Черногории.