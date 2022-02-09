Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia в пяти номинациях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист своей десятой юбилейной премии, в котором представлены значимые события в области искусства в пяти номинациях. В число номинантов вошли Эрмитаж, Исторический музей, Третьяковская галерея и Дом культуры "ГЭС-2", сообщает издание на своем сайте.

"Эта наша премия - юбилейная, итог десяти лет работы. И мне кажется, мы во многом преуспели. Арт-процессы обладают сильной инерцией. Может, их непросто запустить, но остановить невозможно. Наша премия - часть арт-процесса, можем только порадоваться ее жизнестойкости и перманентной актуальности", - приводятся в сообщении слова издателя международной сети The Art Newspaper, учредителя премии Инны Баженовой.

В каждой категории лонг-листа - по семь номинантов. Так, в лонг-лист премии в номинации "Музей года" включены Государственный исторический музей, Мультимедиа Арт Музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим", Нижегородский государственный художественный музей, Государственный Эрмитаж и Музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге.

На звание "Выставка года" претендуют "Многообразие. Единство. Современное европейское искусство. Берлин, Москва, Париж" в Новой Третьяковке, "Охотники за искусством" в Музее русского импрессионизма, "Азбука шедевра. Русские гении от первой до последней буквы" в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим", а также выставка в Парижском Пти Пале "Илья Репин (1844-1930). Изображая русскую душу", "Линия Рафаэля. 1520-2020" в Государственном Эрмитаже, "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии" в Государственном историческом музее и "Бывают странные сближенья" в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

В номинации "Книга года" представлены "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда: Каталог выставки Музея Москвы", "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924: Каталог выставки", "На районе. Культурная динамика и художественная энергия между центром города и окраинами: Москва и Вена", "Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн" Александры Новоженовой, "Дизайн сегодня" Марии Савостьяновой, "Древнерусское искусство X-XVII веков. Иконопись XVIII-XX веков", "Русское искусство конца XIX - начала XX века". Серия "Модернизм без манифеста. Собрание Романа Бабичева".

Дом культуры "ГЭС-2", фасады особняка Саввы и Зинаиды Морозовых на Спиридоновке, Шлем Ярослава Всеволодовича в Оружейной палате вошли в качестве номинантов в категории "Реставрация года". Кроме того, в нее включены Театр Гонзаги в "Архангельском", Фабрика-кухня завода им. Масленникова в Самаре, интерьеры Михайловского замка и фасады Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Личный вклад в искусство

В номинации "Личный вклад" в лонг-листе представлены коллекционеры и меценаты Михаил и Елена Карисаловы, телеведущий и коллекционер Андрей Малахов, меценаты Александр Мечетин, Леонид Михельсон, Дмитрий Пумпянский, Марианна Сардарова и ученый-математик, предприниматель, коллекционер Андрей Чеглаков.

Верхушкой культурного айсберга назвала лонг-лист главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова. "Мы наблюдаем настоящий расцвет музеев, как в столицах, так и в регионах. Появились новые, гораздо более высокие стандарты художественных выставок, удивляющих публику не только набором произведений, но и экспозиционным дизайном. Мы рады, что нам есть из кого выбирать номинантов и в реставрации, и в издании книг по искусству. Наконец, нельзя не порадоваться, что появляются все новые частные инициативы, связанные с искусством, люди, которые вкладывают средства в развитие нашей культуры", - говорит она.

Шорт-лист премии объявят 9 марта 2022 года, в каждой номинации в нем будут представлены по трое финалистов. Церемония вручения X премии The Art Newspaper Russia состоится 6 апреля 2022 года в Гостином дворе в Москве.