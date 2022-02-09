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Церемония награждения премии "Ника" планируется на начало апреля

Список номинантов огласят в конце февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Организаторы премии "Ника" планируют провести 35-ю церемонию награждения в начале апреля. Об этом ТАСС сообщила в понедельник главный редактор награды Ирина Ильичева.

"Мы планируем провести церемонию в начале апреля", - сказала собеседница агентства, уточнив, что точная дата будет известна позднее. Оглашение списка номинантов ожидается в конце февраля.

"Ника" - российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.

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