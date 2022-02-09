Эрмитаж сократит часы работы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж с 15 февраля сократит часы работы экспозиций в главном музейном комплексе из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Петербурге. Об этом сообщается на официальных страницах музея в социальных сетях.

"С 15 февраля 2022 года в Главном музейном комплексе и Главном Штабе Государственного Эрмитажа изменится режим работы в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оба экспозиционных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 часов. Суббота остается продленным днем до 20:00 часов. Последний сеанс на посещение - за два часа до закрытия. С 8 февраля 2022 года временно приостановлен прием посетителей в Зимний Дворец Петра I", - говорится в сообщении.

Сейчас экспозиции Эрмитажа открыты до 18:00 час по вторникам, четвергам и воскресеньям, а по средам, пятницам и субботам до 20:00 часов, по понедельникам музей закрыт. Посетители должны двигаться по разработанным музеем маршрутам по сеансам. Вход в музей возможен при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Посетители до 18 лет временно не допускаются в музеи Петербурга.

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной. На прошлой неделе ежедневный прирост заразившихся превышал 20 тысяч человек, после некоторого снижения в выходные, за последние сутки количество новых случаев заражения вновь поднялось и составило 19 644. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 914 119 человек (11 242 за сутки), умерли 30 458 (60 за сутки).