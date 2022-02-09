Российский фильм-участник Берлинале "Брат во всем" Золотухина выйдет в прокат в марте

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Драма "Брат во всем" режиссера Александра Золотухина, премьера которой состоится в одной из программ Берлинского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер".

"3 марта в российский прокат выходит драма "Брат во всем" режиссера Александра Золотухина о двух братьях-близнецах, которые мечтают стать военными летчиками", - рассказали в пресс-службе.

Мировая премьера картины состоится 13 февраля в программе Encounters Берлинского международного кинофестиваля. Это второй полнометражный фильм Золотухина, выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его дебют - картину "Мальчик русский" - также показали на Берлинале в 2019 году.

По словам режиссера, в фильме "Брат во всем" он стремился показать, насколько драматичными могут быть отношения двух братьев, которые "ценят и любят друг друга, но при этом обучаются опасной военной профессии".

Роли в картине исполнили Николай и Сергей Журавлевы. "Перед съемками мы прошли серьезную подготовку, включая летную и строевую, занимались в военной части, разбирали и прорабатывали каждую сцену с режиссером Александром Золотухиным, он помогал и поддерживал нас на каждом этапе, а также говорили с Александром Николаевичем Сокуровым, который настроил на нужный лад перед съемками. Это наша первая работа в кино, и она навсегда останется самой значимой", - поделились артисты.

Съемки фильма проходили в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором проекта стал Андрей Найденов, который ранее снимал фильм "Дорогие товарищи!" (2020) Андрея Кончаловского, "Эйфория" (2006) Ивана Вырыпаева и другие. Картина создавалась при поддержке Минкультуры РФ и Минобороны РФ.