В Петрозаводске открылась выставка лаковой миниатюры по мотивам сказок Пушкина

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка лаковой миниатюры из коллекции Всероссийского музея Александра Пушкина открылась в музее изобразительных искусств Карелии в Петрозаводске. В город привезли более 60 экспонатов, выполненных в период XIX-XX веков по мотивам сказок поэта, сообщили ТАСС региональном музее.

"На выставке представлены более 60 произведений. В основном это лаковая миниатюра - шкатулки, марочницы, панно, выполненные основными центрами лаковой миниатюры. Это Палех, Мстера, Федоскино. Также представлены графические, акварельные работы и несколько живописных полотен", - рассказала собеседница агентства.

Среди экспонатов - эскизы к спектаклю "Руслан и Людмила", а также оригинальный макет к американской постановке этой поэмы. Кром того, в экспозиции представлены портреты Пушкина, в том числе сделанный спустя два года после его смерти.

Выставка в петрозаводском музее - это часть обменного проекта с Всероссийским музеем Пушкина. В Санкт-Петербурге, в музее-усадьбе Державина, сегодня также открылась выставка полотен карельских художников, вдохновленных или сделанных по мотивам произведений Пушкина.

В экспозицию вошла книжная графика Николая Брюханова, чьи работы украшали известные в регионе издания в том числе детской литературы, работы Сергея Чиненова, который также известен своими иллюстрациями детских книг: на выставке в Петербурге покажут образ самого поэта, созданный карельским художником. Представлены будут эскизы декораций Алексея Барышникова к циклу пьес "Маленькие трагедии".