В театре "Геликон" состоялась премьера оперы-буфф Оффенбаха "Остров Тюлипатан"

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Премьера оперы-буфф "Остров Тюлипатан" Жака Оффенбаха состоялась в среду в Москве на сцене "Геликон-оперы". В театре решили перенести ее действие из XIX в XXI век, рассказал ТАСС режиссер-постановщик Илья Ильин.

"Мы все хотим путешествовать, чтобы были сняты ограничения, чтобы вернулась свобода. Именно поэтому мы сочинили этот остров, - сказал режиссер-постановщик. - Мы взяли за основу сюжет Оффенбаха, придумали злободневные истории и остров, куда приезжают люди из душных городов, уставшие от слова "нельзя", и получают удовольствие: веселятся, любят друг друга".

Законы на острове Тюлипатан особенные. Например, можно брать деньги в долг, но нельзя их возвращать. Карантин там объявляют, если кто-то грустит. "На этом острове возможно только счастье. Это провозгласил король, который когда-то сам приехал сюда молодым человеком", - пояснил Ильин.

В центре сюжета семьи короля и его друга, дети которых хотят пожениться. Но у родителей, как они думают, есть веская причина быть против этого брака. Чтобы зрители лучше поняли перипетии спектакля, Марина Скалкина и Шура Никитин сделали русскоязычный текст.

Дирижер Филипп Селиванов предостерег от того, чтобы относиться к творению Оффенбаха как легкому в музыкальном плане, поверхностному произведению. "Наша задача была в том, чтобы сделать очень динамичный спектакль. Музыкальные номера у Оффенбаха написаны уже ярко, с быстрым развитием, диалоги тоже быстрые", - отметил он.

Для постановки выбрали исторический зал княгини Шаховской, который соответствует диктату цвета короля острова Тюлипатан. "Зал сине-белый, это цвет неба, морских брызг, солнечных бликов на воде. Поэтому всем зрителям удастся погрузиться в атмосферу праздности и солнечного света", - отметил художник-постановщик Ростислав Протасов. Художник по костюмам Ника Велегжанинова поделилась, что она вдохновлялась 1960-1970 годами.

Автор художественного проекта, режиссер, глава "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман в беседе с журналистами признался, что спектакль создавался вопреки обстановке, связанной с "омикроном". "Пошел "омикрон", и людей косило: один заболевал, другой входил в репетицию здоровым, потом они менялись. Спектакль войдет в историю нашего театра, потому что во всей этой ситуации мы не перенесли премьеру, и все составы пришли к финишу здоровыми", - подчеркнул он.

Премьерная серия "Острова Тюлипатана" продлится по 13 февраля.